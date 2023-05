Transports en Île-de-France : l'enquête sur les liens de Valérie Pécresse avec Alstom classée sans suite

Soulagement pour Valérie Pécresse. La plainte déposée contre elle par des élus d'Europe Ecologie Les Verts en février 2022 la visant pour prise illégale d'intérêts avec Alstom a été classée sans suite pour absence d'infraction après une enquête préliminaire du parquet financier.

En février 2022, en pleine campagne présidentielle, Jean-Baptiste Pegeon, un élu écologiste, avait déposé plainte contre la présidente de la région Île-de-France pour prise illégale d'intérêts. Ce dernier avait alors pointé du doigt un potentiel conflit d'intérêt de Valérie Pécresse lors de l'attribution des subventions Alstom, alors que son mari, Jérôme Pécresse, a travaillé au sein du constructeur ferroviaire jusqu'en 2015, peu avant l'élection de sa femme à la présidence de la région Île-de-France. Depuis cette élection, l'autorité des transports l'Île-de-France Mobilités (IDFM) a passé commande auprès d'Alstom pour du matériel roulant. Le coût de ces commandes s'élève à 2,4 milliards d'euros, selon les députés EEVL.

Valérie Pécresse accusée d'« invisibiliser » ses actions

D'après le média en ligne Blast, Valérie Pécresse détenait des stock-options chez Alstom au moment-même où elle était à la tête de l'autorité de transport IDFM. D'autres élus EELV s'étaient appuyés sur les dires du média et avaient accusé Valérie Pécresse d' « invisibiliser » ses actions chez Alstom pour ne pas qu'elles apparaissent dans les déclarations d'intérêts.

Une plainte déposée pour « dénonciations calomnieuses »

Mais le PNF leur a donné tort : l'enquête a « démontré qu'il n'existait pas au moment de l'attribution des subventions de liens d'intérêts entre la présidente de la région Île-de-France et la société Alstom.

Valérie Pécresse continue de se défendre : elle a assuré mercredi que sa situation patrimoniale « était publique, connue depuis 2016, conformément aux obligations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ».

La présidente de la région Île-de-France a dénoncé « une manipulation politique grossière » de la part des élus EELV et elle a porté plainte contre les concernés pour « dénonciations calomnieuses ». Selon elle, sa plainte a été transmise au parquet de Paris pour instruction.