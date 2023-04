Aux Etats-Unis, Alstom signe un méga-contrat de 400 millions d'euros

C'est un contrat en or pour le constructeur français. Alstom a remporté un contrat d'exploitation et de maintenance de trains dans la banlieue de Washington auprès de l'administration des transports du Maryland (MTA) dont le montant pourrait s'élever jusqu'à environ 1,2 milliard d'euros après extensions, a annoncé vendredi le constructeur ferroviaire.

Un contrat initial à 367 millions d'euros

Le montant du contrat de base s'élève à 367 millions d'euros (401 millions de dollars) et pourrait être porté à 1,2 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars) en cas d'extensions du contrat en 2028 puis 2033, a précisé le groupe dans un communiqué.

Cet accord — qui fait suite à un contrat attribué en 2012 à Bombardier Transport, entreprise depuis rachetée par Alstom — "prévoit la poursuite de l'exploitation et de la maintenance par Alstom des lignes Camden et Brunswick du réseau MARC (Maryland Area Rail Commuter)", longues de 63km et 119km, selon le communiqué.

Alstom sera "responsable de l'exploitation des trains, du service à la clientèle, des équipages, de la maintenance du parc de locomotives et de voitures, ainsi que de la gestion des gares et des installations ferroviaires", indique le constructeur. Alstom sera aussi responsable "d'un projet d'économie de carburant" et d'"innovations numériques", selon le communiqué.

Des innovations dans la mobilité durable

L'accord signé comporte également un volet sur l'innovation et le développement de solutions intelligentes. « Digital Twin est un outil de virtualisation des installations et des équipements », annonce le communiqué. Cette innovation devrait permettre des gains de temps dans les transports.

L'entreprise prévoit également d'utiliser l'impression 3D pour le remplacement de certaines pièces détachées dans le cadre d'opérations de maintenance. En outre, le contrat prévoit la livraison d'une plateforme d'assistance à distance faisant appel aux lunettes connectées. Elles devraient permettre« l'analyse en temps réel et la résolution de problèmes sur le terrain par des experts locaux et régionaux, quel que soit l'endroit où ils se trouvent », ajoute l'entreprise.

(Avec AFP)