Vinci : «sur la privatisation des autoroutes, beaucoup disent n'importe quoi » (PDG)

Dans le débat sur la privatisation d'ADP, le gestionnaire des aéroports parisiens, la comparaison avec la privatisation des autoroutes est souvent citée par les opposants à cette opération, lesquels dénoncent la vente des bijoux de famille à bon compte pour des opérateurs privés qui s'en mettent depuis plein les poches à coups d'augmentations continues des prix des péages. Le discours agace au plus point le PDG de Vinci, Xavier Huillard. Et il ne s'en cache pas.

"Chacun y va sur son petit couplet et (dit) absolument n'importe quoi", a-t-il déclaré ce mercredi à l'occasion de la présentation des résultats annuels du groupe, évoquant un "nouveau délire" alors que plusieurs sénateurs ont cité la veille le cas de Vinci pour rejeter la privatisation d'ADP (pour laquelle Vinci est un prétendant).

Et de se justifier :

« Ces autoroutes, nous les avons payées. Je rappelle que nous avons acheté ASF et Escota en 2005 et 2006 sur la base d'une valeur d'entreprise de 19 milliards d'euros. Je rappelle aussi que la rentabilité d'une concession ne se mesure pas comme un business normal avec une rentabilité nette divisée par le chiffre d'affaires, mais en TRI (taux de retour sur investissements), et ce n'est qu'à la fin de la concession, en 2032-2036, que nous saurons si nous avons gagné convenablement ou non de l'argent. Pourquoi faut-il mesurer en TRI ? Car ce sont des activités qui ont une fin, 2032, 2036. Nous avons acheté cher quelque chose qui a une durée limitée. Dans ces conditions, nous ne sommes pas dans un business normal. J'ai encore lu récemment que nous aurions des marges identiques à celles des industriels du luxe. C'est totalement ridicule. C'est (la gestion des autoroutes, NDLR) une activité risqué. La preuve : après la crise de 2008, le trafic autoroutier des poids lourds n'a retrouvé le niveau de trafic qui était le sien avant 2008 que l'an dernier. Je suis peiné de voir beaucoup d'observateurs continuer de raconter absolument n'importe quoi sur le sujet des autoroutes ».