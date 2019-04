Tien Tzuo : « Le modèle de l'abonnement est universel »

LA TRIBUNE - Votre entreprise a vu très tôt comment Internet allait transformer notre manière de consommer, faisant du modèle de l'abonnement une référence pour les entreprises et leurs clients. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ?

TIEN TZUO - L'idée de Zuora a émergé lors d'une discussion que j'ai eue en 2007, alors que je travaillais chez Salesforce, avec Marc Benioff et deux employés de WebEx, K.V. Rao et Cheng Zou. Nous déplorions l'absence de solutions de facturation satisfaisantes pour les entreprises SaaS [Software as a Service, ou logiciel en tant que service, ndlr]. À l'époque, il fallait construire ces solutions à la main et les mettre à jour constamment. C'est ainsi que ces deux employés de WebEx et moimême avons créé Zuora.

Or nous avons rapidement compris que notre produit ne s'adressait pas seulement aux entreprises SaaS, mais à toutes celles qui souhaitaient basculer vers un modèle de revenus récurrents, car le modèle de l'abonnement est universel. Zipcar nous a permis d'envisager un monde où nous n'aurions plus besoin de posséder une voiture. Netflix, un monde où un service d'accès à n'importe quel film ou série rendrait l'achat de DVD obsolète.

Comment...