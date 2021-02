Finance verte : investir dans les énergies renouvelables ne suffit pas

En 2018, les investissements mondiaux en faveur du climat ont atteint 546 milliards de dollars, selon le décompte d'une nouvelle étude consacrée à la finance verte réalisée par le cabinet Sia Partner. Depuis 2013, ils ont ainsi enregistré une croissance annuelle moyenne proche de 10%.

Si la tendance est à la hausse, le cabinet de conseil rappelle aussi que les investissements mondiaux pour le verdissement de l'économie restent encore largement insuffisants pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, qui consiste à maintenir le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle. En 2017, les investissements pour le climat ont passé le cap des 500 milliards de dollars annuels, or les besoins nécessaires pour s'inscrire dans la bonne trajectoire sont d'une toute autre échelle : ils oscillent entre 1.800 et 3.900 milliards de dollars par an.

"Le verdissement de l'économie mondiale nécessite d'atteindre près de 100.000 milliards de dollars d'investissements verts...