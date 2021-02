Ebranlé par la crise, Total met le cap sur les renouvelables et devient TotalEnergies

C'est l'heure des résultats annuels pour Total. Et aussi celle des remises en cause. Comme toutes les grandes majors pétrolières, le groupe a été particulièrement touché par la crise sanitaire, qui a largement affecté la demande mondiale, alors que le secteur était déjà miné par une guerre des prix féroce entre l'Arabie Saoudite et la Russie.

Résultat plombé par les dépréciations d'actifs

Conséquence, le groupe passe dans le rouge en 2020 avec une perte record de 7,2 milliards de dollars, contre un bénéfice de 11,2 milliards en 2019. Le résultat, dévoilé ce 9 février, est notamment plombé par les dépréciations exceptionnelles d'actifs annoncées en juillet dernier, en raison de la faiblesse des cours et des nouveaux objectifs climatiques. Elles s'élèvent à 10 milliards de dollars et concernent essentiellement les sables bitumineux canadiens.