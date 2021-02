Financement de la transition bas carbone : des engagements forts, mais trop peu de preuves

Laurence Douglas Fink dit Larry Fink, né en 1952, est le Pdg de BlackRock, le leader mondial des sociétés de gestion d'actifs et d'investissements. Il gère plus de 8.600 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels, de grosses fortunes, et des plus grandes multinationales telles Facebook, Apple, le pétrolier ExxonMobil... BlackRock est au capital de 40% des entreprises américaines et dans la moitié des sociétés du CAC40. (Crédits : Reuters)

BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète s'est engagé sur la neutralité carbone à l'horizon 2050. Un signal majeur pour accélérer la transition écologique, mais qui revêt encore de nombreuses limites. Si d'autres initiatives pour le climat se multiplient dans le secteur financier, elles restent minoritaires et doivent encore faire leurs preuves. La question de la formation des acteurs financiers aux questions du climat et de la transition apparaît déterminante.