Finance verte : bonne élève, la Place de Paris doit aller encore plus loin

A l'occasion du Climate finance day, un colloque de réflexion sur la finance et le climat, Bruno Le Maire a demandé aux établissements financiers d'aller encore plus loin dans leurs engagements contre le réchauffement climatique. (Crédits : DR)

En moyenne, l'exposition du secteur financier français au charbon est très réduite. Elle est estimée à moins de 1% des actifs des banques, assureurs et sociétés de gestion, selon un rapport de l'AMF et de l'ACPR. Mais ce chiffre cache encore de grandes disparités d'un établissement à un autre. Par ailleurs, les acteurs financiers doivent poursuivre leurs efforts et aller plus loin, estime Bruno Le Maire, qui leur demande de se doter aussi d'une politique de sortie du pétrole non conventionnel.