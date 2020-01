Total, Air France, Renault... Le baromètre des entreprises les plus exposées à la transition écologique

Evolution de la demande des consommateurs, prise de conscience écologique chez

les jeunes diplômés, nouvelles contraintes environnementales, instauration d'une taxe

carbone nationale ou aux frontières... Pour les entreprises, la transition écologique et énergétique est devenue un enjeu stratégique. Qui pourrait avoir un impact important

sur leur activité et leur rentabilité à moyen et long terme.

En ce début 2020, une année cruciale dans la lutte contre le changement climatique, La Tribune a voulu savoir quelles sociétés étaient les mieux positionnées pour faire face au monde de demain, compatible avec l'accord de Paris qui voudrait limiter à +2°C le réchauffement climatique, et celles qui avaient encore le plus à faire. Notre outil:

la NEC (Net Environmental contribution), une mesure du degré d'exposition des grandes entreprises cotées à la transition écologique. Décryptage du baromètre avec Jean-Guillaume Péladan, directeur de la stratégie environnement chez Sycomore Asset Management.

Auto: PSA et Renault font mieux que Daimler

Source majeure d'émission de...