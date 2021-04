Les États-Unis promettent de diviser par deux leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030

[Article mis à jour le 22/04/21 à 16h20]

Joe Biden promettait de prendre des « engagements ambitieux » lors du sommet sur le climat, organisé dès le jeudi 22 avril à son initiative. C'est désormais chose faite : dès le coup d'envoi de cette réunion virtuelle internationale, un peu après 14 heures CET, le locataire de la Maison-Blanche a confirmé le chiffre déjà révélé en fin de matinée par un responsable américain : la réduction d'entre 50 et 52% des émissions de gaz à effet de serre du pays d'ici à 2030, par rapport à 2005. Un objectif fort, qui double quasiment l'ancien engagement de Washington d'une diminution de 26% à 28% d'ici à 2025.

Lors de son discours d'ouverture, le démocrate tenu à vanter les bénéfices économiques « extraordinaires » liés à la lutte contre le réchauffement et mis en garde contre « le coût de l'inaction ». Il a également insisté sur l'« impératif moral et économique » de la lutte pour le climat.

Concrètement, cette nouvelle trajectoire doit lui permettre de tenir sa promesse de neutralité carbone de l'économie américaine d'ici à 2050, a expliqué un responsable, sans toutefois détailler à ce stade les mesures secteur par secteur pour y parvenir. Au niveau mondial, il devrait également participer à maintenir le réchauffement sous les +2°C, si possible +1,5°C, par rapport à l'ère pré-industrielle, comme le prévoient les accords de Paris conclus en 2015.

Course au leadership

Les mêmes accords dont s'était retiré son prédécesseur, Donald Trump, quatre ans plus tôt. A l'opposé du discours climato-sceptique de ce dernier, Joe Biden s'y était à nouveau joint en janvier dernier, dès le début de son mandat. Marquant son souhait de voir les Etats-Unis revenir dans la course, « de manière humble mais aussi agressive, car nous avons besoin que tous les pays se réengagent », avait lancé Gina McCarthy, la conseillère climat du président, lors d'un débat organisé par BloombergNEF le 13 avril.

Car le démocrate veut désormais, avec son sommet virtuel, se poser en moteur de la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. Le nouvel objectif des Etats-Unis « nous donne des moyens de pression significatifs » pour « pousser à l'action climatique à l'étranger », a ainsi plaidé un autre responsable américain. Une quarantaine de dirigeants invités devraient prendre la parole, dont le Chinois Xi Jinping, le Russe Vladimir Poutine, l'Indien Narendra Modi, le Français Emmanuel Macron ou encore le pape François.

En amont de cette réunion, les Etats-Unis avaient pressé les autres pays pollueurs d'accélérer leur propre cadence. En témoignent les voyages aux quatre coins du monde de l'envoyé spécial pour le climat du président, John Kerry, ces trois derniers trois mois, pour décrocher des engagements forts des autres puissances.

Pluie de promesses dans le monde

A commencer par la Chine, alors que les relations entre Washington et Pékin sont au plus bas. Mettant de côté leurs autres divergences, les deux pays - qui sont aussi les deux principaux pollueurs de la planète - se sont néanmoins engagés samedi à « coopérer » sur le changement climatique, à l'issue d'une visite à Shanghai de John Kerry, qui y a jugé « suicidaire » toute absence de collaboration.

En l'absence des Etats-Unis pendant l'ère Trump, Xi Jinping avait créé la surprise fin 2020 en annonçant que son pays commencerait à réduire ses émissions de CO2 avant 2030, pour parvenir en 2060 à la « neutralité carbone » - c'est-à-dire d'en absorber autant que d'en émettre. Mais Américains et Européens veulent pousser Pékin à avancer cette dernière date à 2025 et à stopper les investissements dans de nouvelles centrales à charbon, sur son territoire comme à l'étranger.

Quant à la Russie, également en froid avec les Américains, son dirigeant Vladimir Poutine a promis que le pays, producteur majeur d'hydrocarbures, ferait passer le volume cumulé de ses émissions nettes de gaz à effet de serre en dessous de celui de l'Union européenne lors des 30 prochaines années.

Même le président brésilien Jair Bolsonaro, proche de Donald Trump mais moins de Joe Biden, a écrit à ce dernier pour s'engager à mettre fin à la déforestation illégale en Amazonie d'ici 2030, malgré le scepticisme des observateurs.

Par ailleurs, le Japon, cinquième plus gros pays émetteur de CO2 au monde, a révélé jeudi son objectif de réduction de ses émissions de CO2 à 46% à l'horizon 2030 par rapport à leurs niveaux de 2013, contre une cible précédente de 26%, a annoncé le Premier ministre Yoshihide Suga.

Quant à l'Union européenne, elle est parvenue hier in extremis à un accord sur une réduction nette d'« au moins 55% » de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990.

Attendus au tournant

Mais en l'état, les objectifs mondiaux restent globalement hors de portée. Après un repli historique du fait de la pandémie de Covid-19, les émissions de CO2 liées à l'énergie devraient connaître cette année un rebond de 5%, la deuxième plus forte hausse annuelle jamais enregistrée, selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie. « Le fossé entre ce qui doit être fait et ce que nous faisons réellement se creuse de minute en minute, prévenait la jeune militante suédoise Greta Thunberg, dans une lettre publiée par Vogue mercredi. Tant que nous ne parviendrons pas à combler ce fossé, aucun changement réel ne sera possible. »

Dans ce contexte, l'enjeu du sommet est immense pour la crédibilité du nouveau président américain, qui doit rassurer quant à l'inconstance de son pays en la matière. « Joe Biden va devoir montrer son sérieux et son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique lors [du] sommet », avait ainsi estimé le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, dans un entretien livré à l'AFP le 18 avril. Avant la grande conférence de l'ONU, la COP26 prévue à Glasgow, en Ecosse, à la fin de l'année.