"Nous n'améliorerons pas notre résilience économique sans mener à bien la révolution énergétique"

OPINION. L'impact sans précédent des mesures de lutte contre le COVID n'a pas épargné le paysage énergétique français. Dans ce domaine comme dans bien d'autres, nous prenons conscience de la nécessité de construire un modèle d'une plus grande résilience tirant plein profit des énergies renouvelables locales et décentralisées. C'est en achevant la révolution énergétique que nous revitaliserons nos territoires, et relèverons les défis sanitaires, climatiques et d'autonomie qui se dressent devant nous. Par Arnaud Mine, Président et co-fondateur d'Urbasolar, ancien Vice-Président et co-fondateur du Syndicat des Energies Renouvelables