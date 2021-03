RTE construit un grand site de stockage d'électricité sur batteries

Plus de 5.600 batteries d'un poids total de 270 tonnes ; une capacité de stocker la consommation de 2h de pointe de 10.000 foyers : RTE a ouvert le chantier de son plus grand site RINGO de stockage d'électricité sur batteries fin 2019 . Situé en Bourgogne, il sera mis en service au printemps 2021 et piloté à distance de manière automatique et "inédite au monde", assure RTE. Un soleil au zénith à midi puis un temps couvert l'après-midi, un vent à décorner les bœufs puis le calme plat... Les énergies renouvelables peuvent être un vrai casse-tête à gérer pour les besoins en électricité. Comment éviter la perte d'énergie renouvelable lors de pics de production importants ? Comment satisfaire les besoins électriques plus constants des consommateurs ? « Notre rôle est un rôle d'acrobate », résume Elisabeth Bertin, déléguée pour la Bourgogne-Franche-Comté de RTE, gestionnaire du...