Transition écologique : le gouvernement adresse (enfin) le mode d'emploi aux maires

Entre la promesse du candidat-président Macron de déployer une politique de planification écologique, le lancement de « France nation verte » fin octobre 2022 et aujourd'hui, il aura fallu neuf mois à l'exécutif pour accoucher de ce courrier que dévoile La Tribune. Dans une lettre qui vient d'être envoyée à l'ensemble des maires de France métropolitaine et d'Outre-Mer le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires se fait le porte-parole des politiques publiques d'hier et de demain leur permettant de lutter contre le dérèglement climatique.

Les hussards verts de la République

D'emblée, le ton de Christophe Béchu est à la câlinothérapie : « les élus locaux, en particulier les maires, sont les hussards verts de notre République », écrit le représentant du gouvernement Borne, tantôt avec Dominique Faure, ministre des Collectivités territoriales, tantôt avec Jean-François Carenco, chargé des Outre-Mer.

« Au quotidien, par les compétences que vous exercez en matière d'aménagement du territoire, de mobilité, de plan alimentaire, par vos politiques d'espaces verts, par la construction ou la rénovation de vos bâtiments publics, notamment les écoles, vous disposez des leviers les plus efficaces pour mettre en œuvre et accélérer une transition écologique attendue et souhaitée par nos concitoyens. Vous nous savez à vos côtés pour relever ensemble ce défi », poursuit le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

30.000 élus formés en deux ans

Première mesure précisée : la formation de 30.000 élus en deux ans. Comme annoncé lors du congrès des maires de novembre 2022, Christophe Béchu souligne que « pour bien agir, il faut connaître les conséquences du changement climatique et de la crise environnementale ».

« Nous le ferons dans chaque département en partant de ce qui se passe dans vos territoires, parce que nous croyons à l'écologie du terrain et de la proximité », ajoute-t-il.

Deuxième outil : la plateforme numérique solutionsdelus.gouv.fr, là aussi dévoilée au congrès des maires, pour faire remonter de tout le pays les solutions qui existent et qui marchent pour faire avancer la transition écologique.

« Nous avons besoin de montrer que cette transition est possible et qu'elle passe par des initiatives locales ; cette plateforme permettra à tous les maires de France de trouver des solutions pour agir, parce que, comme vous, nous croyons à l'écologie des actes », explicite le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Se former, s'entraider, financer

Troisième et dernière, et non des moindres : les 2 milliards d'euros du « Fonds vert » voté dans le cadre de la loi de finances 2023, « une opportunité exceptionnelle de lancer vos projets et de poser les premières pierres de la planification écologique ».

« Ces trois mesures fortes répondent à un triptyque, se former, s'entraider, financer, que nous plaçons au cœur de la relation qui unit le Gouvernement et les élus locaux », conclut Christophe Béchu.

La seconde page du courrier est une infographie en trois points intitulée « un budget 2023 porteur d'un soutien inédit pour nos territoires ». Là encore, le visuel est découpé en trois points.

41,7 millions d'euros pour la biodiversité

Le premier est intitulé « soutenir massivement la capacité d'agir des collectivités et l'investissement local » et détaille les 320 millions d'euros supplémentaires pour la dotation globale de fonctionnement. Un montant que les édiles jugent insuffisant et qu'ils auraient souhaité voir aligné sur l'inflation.

Le deuxième item portant sur les « 2,5 milliards d'euros pour protéger toutes les collectivités face à la hausse des prix de l'énergie ». Autrement dit, le bouclier tarifaire, l'amortisseur électricité et le filet de sécurité, des dispositifs très techniques que la Première ministre Elisabeth Borne s'était engagée à simplifier en clôture du congrès des maires.

Le troisième, enfin, titré « accompagner les territoires dans la transition écologique », est une redite sur le « Fonds vert » et sur l'enveloppe de 41,7 millions d'euros sur la biodiversité. Reste donc maintenant aux édiles de s'emparer de ces espèces sonnantes et trébuchantes, à condition d'aller solliciter le préfet de département...

Cliquez ci-après pour télécharger le courrier envoyé par Christophe Béchu