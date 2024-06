« L'extrême droite ne passera pas ! »

Le Choulhane Aroukh, « la table dressée » est un vieux texte de la tradition juive, écrit et compilé par Joseph Karo au XVIe siècle. Cet ouvrage, je l'avoue, m'accompagne déjà depuis quelques décennies. Je me plais à le lire, en particulier lorsque les épreuves s'accumulent sur mon chemin. Une partie de ses mots, d'ailleurs, résonnent avec notre troublante actualité.



« La colère est une très mauvaise disposition » affirme le texte. « Il convient de s`en tenir fort éloigné et de s'habituer à ne pas s'emporter, même pour quelque sujet qui la justifierait ».



La colère, en effet, emporte le monde. Elle mine, sous nos yeux, la richesse et la diversité de la société moderne. Elle affaiblit chez nous la République. Et mène la France au bord du gouffre.



Petit fils d'enfant caché et de déporté, je mesure combien il est difficile d'être juif. Je ressens moi aussi une sorte de colère. Partout le vent mauvais de l'antisémitisme dévaste les consciences. Je reçois, comme vous, des témoignages sidérants : vieillards insultés, synagogues profanées, discours où se mêlent le fantasme et le complot, la sombre mécanique du racisme, huile chaque jour ses rouages de fer. Pire c'est à présent une enfant de 12 ans que l'on viole parce que juive. C'est l'innocence qui est brisée, c'est la chair qui se voit anéantie. C'est l'Humanité elle-même qui se fracture.



L'antisémitisme, je dois le dire, connait un regain de visibilité dans une frange importante de l'extrême gauche. Plus largement, il est nourri par la faute morale de la Gauche, qui plutôt que de proposer une ambition d'émancipation laïque a accompagné et soutenu les replis communautaires et les radicalisations islamistes.

Il aurait été intéressant d'analyser les raisons de ce retour du refoulé religieux. Pourquoi une partie de nos compatriotes - des citoyens nés en France - ont-ils cédé à une vision quasiment fasciste de leur foi ? En lieu et place de pensée critique, cette Gauche a pactisé avec les réseaux fréristes. Au point parfois d'en devenir l'expression politique.



Je suis donc en colère. Ce sentiment cependant ne m'aveugle pas. Je garde à l'esprit une vertu, que les chrétiens reconnaissent comme étant hérités du judaïsme : le discernement.



À ce titre, je sais parfaitement que l'extrême droite ne constituera jamais une réponse à notre colère.



Il y a deux ans le Rassemblement national souhaitait l'interdiction du port de la Kippa jusque dans la rue.

Plus récemment, le 25 janvier dernier, Marine Le Pen a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi constitutionnelle relative à la citoyenneté, l'identité et l'immigration. Ses articles, qui je le répète datent de 6 mois, ont valeur programmatique. Ils sont consternants.



Nous pouvons ainsi découvrir la volonté du RN d'interdire la double nationalité, d'affaiblir la force des textes internationaux (et de fait celle de la Convention européenne des droits de l'homme), ou encore de promouvoir une "préférence nationale" fonctionnant comme un processus d'épuration des emplois et des fonctions.

Laissez-moi alors revenir sur ce dernier point. La soi-disante « préférence nationale » ressemble à s'y méprendre à une aryanisation. Authentique droit opposable, un citoyen français, se prévalant de ses origines, pourrait dans cette perspective réclamer la place, le logement, l'emploi et pourquoi pas l'entreprise d'un bi-national, d'un étranger, ou tout simplement d'une personne que le RN considéra tel un "français de papier".



Sommes-nous prêts, juifs de France, à souscrire à ce genre d'ignominie ?



Sommes-nous prêts à livrer à l'extrême droite la possibilité de bâtir un régime politique autorisant structurellement la discrimination légale envers les minorités ? Cela reviendrait à commettre un suicide.



Je l'affirme. Les discours « rassurant » du RN ne sont que manœuvre tactique. Minorités, nous restons aux yeux de l'extrême droite le peuple déicide, l'éternel étranger, l'ennemi de l'intérieur. À la moindre crise, « la machine à discriminer » mise en œuvre par des nationalistes au pouvoir se retournera contre nous.



Mes frères. Soyons lucides. Évitons d'importer les déchirures du conflit israélo-palestinien sur la terre de France.



Ne cédons jamais à ceux qui avec des sourires trompeurs promettent d'être, je cite, « notre bouclier ».

Le seul bouclier que je connaisse est celui de David. Il est mon honneur et mon espérance. Le Rassemblement national pratique, à notre égard, une dissimulation digne de la Taqiya islamiste.

Ne soyons pas dupes. Notre existence, et celle de nos enfants se jouent aujourd'hui dans les urnes.