BMW Série 2 Active Tourer : le monospace pour parents pressés

Qui a dit que le monospace était mort ? Pas BMW en tout cas puisqu'il vient de renouveler sa Série 2 Active Tourer, probablement l'un des derniers renouvellements sur ce segment malmené et qui ne pèse plus que 6% du marché du neuf en Europe. Bien entendu, cette nouvelle génération ne ressemble pas à un vieux tube cylindrique à quatre roues, elle tente de rafraîchir le segment avec des lignes modernes et sportives, et surtout, avec d'excellentes prestations de conduite... D'ailleurs, le dossier de presse parle de "crossover".

Crossover ou monospace ? Là, n'est pas la question...

Certes, ce n'est pas une silhouette baroudeuse, mais les proportions ramassées de l'Active Tourer en font une voiture passe-partout en ville. Ses lignes élégantes sont pimentées d'une ceinture de caisse un peu plus haute pour plus de sportivité, mais aussi pour se rapprocher d'une silhouette de crossover. Mais l'Active Tourer reste toutefois un monospace très compact puisqu'il ne mesure que 4,38 m de long... Plus petit qu'un Peugeot 3008 ! D'ailleurs, si l'intérieur est confortable, il n'est pas très spacieux: pratique pour se garer, mais plutôt à destination de petites familles.

La planche de bord est plutôt austère mais de bonne facture au toucher et en robustesse. Le système d'exploitation de la connectivité nous a néanmoins paru sophistiqué... Au point de s'égarer sur le réglage de l'air conditionné devenu une véritable usine à gaz.

Conduite au top !

Le vrai plaisir de l'Active Tourer réside dans son agrément de conduite: dynamique et précis. Dans la version essayée, 218i, nous disposions d'un petit moteur de 1,5 litre développant 136 chevaux, mais avec un couple très satisfaisant de 230 Nm. L'excellente boîte de sept rapports fluidifie la conduite pour bonifier son punch. Enfin, la direction et l'adhérence au sol rend la Série 2 Active Tourer aussi précise et fiable. Bref, c'est un carton plein sur la qualité de conduite.

En termes de prix, le crossover de BMW démarre à 34.200 euros (36.300 en finition Luxury, et 4.000 de plus encore pour accéder à la version M Sport). A ce tarif, la Série 2 Active Tourer est en ligne avec le barème du marché. Elle est d'ailleurs au même tarif que la Série 2 (son équivalent berline).

Finalement, il ressort de la deuxième génération de l'Active Tourer un agrément de conduite remarquable, davantage que son concept. Il pourra néanmoins satisfaire les automobilistes qui veulent concilier sportivité et vie de famille... Famille compacte !