Commerce : les tribulations d’un Macron en Chine

Pour la deuxième fois depuis son élection, Emmanuel Macron s'est rendu en Chine cette semaine, avec une délégation d'environ 40 sociétés françaises composée de grands groupes comme Airbus, BNP Paribas, EDF, L'Oréal, Sanofi ou Suez, mais également de PME venant surtout des secteurs agricole et agroalimentaire. La France a aussi été l'invitée d'honneur de la deuxième Foire aux importations de Shanghai. Ce voyage présidentiel intervient au moment où de nouvelles sanctions douanières américaines ont été annoncées sur un éventail de produits européens y compris les avions et les vins français. « Pour la France, la priorité de cette visite d'État a été d'identifier et d'obtenir des projets concrets pour collaborer davantage avec la Chine, notamment dans les secteurs où notre pays possède une vraie expertise : l'environnement, le climat, l'énergie... », analyse Jean-François Di Meglio, responsable du think tank Asia Centre.

On peut encore en citer d'autres : « Produits agricoles ou alimentaires, biotechnologies, recyclage de haute technologie, équipements médicaux, maisons de retraite ou crèches, loisirs numériques », énumère Christophe Lauras, président de CCI France Chine, qui...