La croissance de la Chine durablement aggravée par la guerre commerciale, dixit le FMI

Dans une manufacture d'articles de sport à Hangzhou (province du Zhejiang, en Chine), un ouvrier travaille sur une jante de bicyclette en acier, le 2 septembre 2019. (Photo fournie par le "China Daily" via Reuters) (Crédits : Reuters)

Le bras de fer engagé entre Pékin et Washington à coups de taxes douanières réciproques a créé une "incertitude qui dure" et "nuit à l'investissement et à la croissance", relève l'institution basée à Washington, notant que "la demande de biens d'équipement", qui représente une part importante des échanges commerciaux, s'en trouve affectée. Mais il y a des raisons de croire que le phénomène de ralentissement soit plus structurel que conjoncturel...