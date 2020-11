Pourquoi la compliance a besoin de l’Europe (et réciproquement) ?

À l'heure où le parquet européen devient une réalité, on est en droit de se demander s'il s'agit de la manifestation d'un mouvement plus large de prise en main de la lutte anti-corruption au niveau communautaire. En France la compliance a gagné du terrain ces dernières années. Nous le devons en partie, il faut le reconnaitre, à l'activisme et parfois aux excès du FCPA américain venu empiéter largement sur la compétence de nos autorités.

Trop largement ? Suffisamment, en tout cas, pour faire spectaculairement réagir les autorités françaises. Très longtemps armées des seules infractions du code pénal (corruption, trafic d'influence, blanchiment...), les juridictions peinaient à mener des enquêtes d'autant plus interminables qu'elles ne cessaient de se ramifier à l'international, et à sanctionner in fine les atteintes à la probité. Symétriquement, les entreprises confrontées à des risques de corruption, dépourvues d'un accompagnement public efficace, n'avaient d'autre choix que de tenter de mettre de l'ordre discrètement, arbitrant en permanence entre le risque d'illégalité et l'efficacité économique.

Raccourcissement des délais d'enquête

Depuis...