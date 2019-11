40 années de déficit public en France

VIDEO

Voici un petit précis de l'histoire des finances publiques de la France depuis 50 ans. Des finances publiques globalement équilibrées jusqu'au milieu des années 70. Il faut bien regarder ces points car une telle situation ne se renouvellera pas les 45 années suivantes !

C'est en 1975 que la France accuse son premier déficit public. C'est le contrecoup du premier choc pétrolier, c'est aussi la première tentative de relance « dite Chirac ». Mais la forte dégradation des comptes extérieurs pousse rapidement à un changement de cap radical : Raymond Barre, en 3 plans de rigueur, redresse les finances publiques entre 1976 et 1978 mais se heurte en 1979 au 2ème choc pétrolier. Nouveau changement de cap et nouvelle tentative de relance keynésienne en 1981 : le gouvernement Mauroy rompt avec la logique de l'austérité. Mêmes causes et mêmes effets qu'en 1975 : le déficit se creuse. 1983 marque alors un nouveau tournant : celui de la rigueur. C'est la « désinflation compétitive » mais sans résultat apparent, vu la faiblesse de l'activité. La croissance repart ensuite et améliore marginalement les finances publiques de 1987 à 1990, sous les gouvernements Chirac et Rocard, sans pour autant les faire revenir à l'équilibre et camouflant même une dégradation structurelle du déficit. Après 1991, pour amortir la récession, les gouvernements Bérégovoy puis Balladur laissent filer le déficit qui casse alors le plancher des 6% du PIB en 1993. Il en représente encore plus de 5% en 1995.

S'ouvre alors le long épisode de consolidation, pour se conformer aux critères de Maastricht et se qualifier à l'euro. Grâce à l'accélération de la croissance à partir de 1997 et la baisse des taux d'intérêt réels, le gouvernement Jospin réussit à transformer l'essai : le déficit passe nettement en dessous de 3% du PIB en 1998 puis s'établit à 1,3% en 2000. Mais l'explosion de la bulle internet casse à nouveau la croissance et dégrade les comptes. La reprise qui suit ne permet pas de redresser la situation. La faute à une croissance qui ne retrouve pas la vigueur de la fin des années 80 ou de la fin des années 90. La faute aussi et surtout à la baisse ciblée de la fiscalité, non financée par des baisses de dépenses : la fameuse loi TEPA. Résultat, la France aborde le cataclysme de 2007-2008 avec un déficit qui flirte 3%, alors même que l'économie est en haut de cycle.

Avec la grande récession de 2008-2009, les interventions de soutien public font alors exploser les déficits en France comme ailleurs. Ils culminent à plus de 7% sous le gouvernement Fillon. Grâce à un nouvel épisode de consolidation et au léger souffle de croissance en 2011 et 2012 : le déficit public revient sous la barre des 5% sous le gouvernement Ayrault. Et début 2014, un nouveau virage est pris. Le redressement des comptes ne relève plus de l'impôt mais des économies de dépense. Un vœu pieu : l'amélioration du solde public est poussive au regard d'un alignement des planètes exceptionnellement favorable : taux d'intérêt au plus bas, baisse du prix du pétrole, dépréciation de l'euro. Le déficit est seulement ramené à 3,6% en 2016. Mais il passe rapidement sous la barre des 3% en 2017 pour la première fois depuis 10 ans. Cette baisse du déficit tient d'abord au rebond des recettes dans le sillage de la croissance, en forte hausse à 2,4%, et au faible étiage des taux d'intérêt à 10 ans, bloqués à moins de 1%. Sur sa lancée, le déficit est ramé à 2,5% en 2018, soit son plus bas niveau depuis 2006. La France sort par la même de la procédure pour déficit excessif ouverte contre elle par la Commission Européenne en 2009.

Mais c'est la rechute : croissance en berne, impacts de la transformation du CICE en baisse de charges, contrecoups des mesures d'urgence pour répondre au mouvement des « gilets jaunes », tout se conjugue pour que la barre des 3% soit de nouveau dépassée en 2019. La France n'est pas un cas unique en Europe. Le déficit public de la zone euro depuis 1991, est également continuellement dans le rouge. Mais là où la France se distingue c'est que depuis 2002 elle fait régulièrement moins bien et que l'écart se creuse vis-à-vis de ses partenaires. Le déficit public n'est pas une spécificité française. C'est son ampleur qui détonne.

