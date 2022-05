Anticiper a toujours été notre modèle de réflexion

La naissance de l'espace européen nous permettra alors de renouer avec la croissance, tout en construisant un espace de paix et de libertés. Soucieux de comprendre un monde économique en pleine transformation, l'initiative de son fondateur, Paul Toussaint, et de son équipe, a posé les bases de l'indépendance, de l'éthique et de l'unité de la profession financière. Ainsi, nos prédécesseurs avaient un certain sens de l'anticipation. De même qu'ils ont pu l'avoir durant les années 70, animant une véritable réflexion économique, particulièrement au sujet du statut des professions libérales et de la vie des entreprises avec les partenaires sociaux.

Aguerri aux activités économiques et sociales, mon prédécesseur Roger CHIPOT fera connaître et reconnaître le métier de conseil-expert financier par l'organisation d'une grande Convention en 1992. Souhaitant protéger leur activité, il a mis en place le premier contrat d'assurance RC Pro pour les professionnels du conseil aux entreprises. C'est aussi sous sa présidence que la CNCEF a obtenu sa notoriété auprès des pouvoirs publics, des institutionnels et des partenaires professionnels, au-delà même du monde du Chiffre. Attaché à l'interprofessionnalité qui forme aujourd'hui l'ADN de notre Groupe, il a su rassembler les conseils d'experts financiers, les juristes, les avocats, les experts-comptables et les commissaires aux comptes. Européen, il a participé à la création de la Fédération européenne des Conseils et intermédiaires financiers (FECIF) dont la CNCEF est membre fondatrice (1999).

Le tournant des années 2000

Les années 2000, marquées par l'arrivée de la monnaie unique, ont renforcé la globalisation des échanges. Les métiers de la finance, comme ceux du conseil aux entreprises, se sont spécialisés, nous encourageant à bâtir un corpus de formations qui fait encore référence à ce jour. Puis, l'État a fixé les conditions d'exercice de la gestion de patrimoine privée et professionnelle. Nous appuyant sur nos réflexions antérieures qui ont largement contribué à la régulation et au contrôle des professions de Conseillers en Investissements financiers, nous avons créé la CNCEF Patrimoine en 2005, agréée par l'Autorité des Marchés financiers (AMF). Depuis cette date, elle regroupe à la fois des conseils en gestion de patrimoine et des conseils aux institutionnels, dans le cadre d'une organisation professionnelle qui préserve l'indépendance au service du consommateur. Elle est présidée depuis ses débuts par Stéphane FANTUZ.

L'émergence d'un véritable Groupe

Saisissant les opportunités des législations européennes et françaises, la CNCEF s'est montrée soucieuse de la montée en compétence de ses membres face à la complexité de la réglementation et d'une exigence toujours plus forte des consommateurs. À la faveur d'une diversification, d'une reconnaissance et d'une séparation des métiers de la finance, nous avons souhaité répondre au besoin d'accompagnement des professionnels et des particuliers en créant différentes associations affiliées. Ainsi, la CNCEF Crédit a été créée en 2011. Présidée à ce jour par Christelle MOLIN-MABILLE, elle représente les professionnels dans la diversité des métiers du financement - IOB SP. En 2014, j'ai eu l'honneur de lancer la CNCEF Immobilier destinée aux professionnels de l'immobilier patrimonial. La CNCEF France M&A a pour sa part, vu le jour en 2018. Rassemblant des professionnels de la transmission d'entreprise, elle est présidée par Marc SABATE. En 2019, une réflexion est engagée par le Législateur pour auto-réguler les intermédiaires en assurance. Fort de son expérience en matière de régulation des CIF, la CNCEF a donné naissance à la CNCEF Assurance, également présidée par Stéphane FANTUZ.

Promouvoir l'intermédiation financière

En 65 ans, la CNCEF n'a eu de cesse de promouvoir les métiers de la Finance, pour mieux les faire connaître au sein de l'environnement économique et politique. Par l'organisation de colloques, conférences, publications et manifestations d'envergure nationale et internationale, elle a toujours été le lieu de réflexion, contribuant à faire progresser les techniques professionnelles. Depuis lors, les experts financiers, les juristes, les avocats, les consultants, les experts-comptables, les universitaires et les hommes politiques se sont intéressés à nos travaux. L'objectif, perpétué depuis plusieurs décennies, a toujours été de participer au bon financement de l'économie réelle. C'est-à-dire, celle qui relie les femmes et les hommes entre eux et assure leur prospérité.

Nous formons donc aujourd'hui un véritable Groupe, représentatif de tous les actifs, tel le premier cabinet de conseil en France à la fois par notre histoire et notre savoir-faire. Car l'anticipation a toujours été notre modèle de réflexion, de gouvernance. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous en avons fait le thème central de nos Assises le 29 juin prochain. Carrefour des métiers de l'intermédiation financière, ce rendez-vous annuel est aujourd'hui considéré comme un temps de formation de qualité, de rencontre de l'interprofessionnalité, au service des professionnels libéraux des domaines de l'investissement et du patrimoine, de l'assurance, du crédit, de l'immobilier de placement et du développement de l'entreprise. Nous espérons par ailleurs que ces Assises apporteront un débat et une réflexion à la Place. Car la finance vit incontestablement une période de transition dans un monde économique en mutation. Elle appelle tous les conseils experts financiers à s'adapter. Notamment par la force du conseil que le Groupe CNCEF considère comme une opportunité pour développer la valeur ajoutée des différents métiers. Alors, anticipons !