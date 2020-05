Cessons de mégoter sur les tests de dépistage en France

(Crédits : Biosynex)

OPINION. Avec 1,1 test pour 100 habitants, la France est très en retard dans le dépistage du coronavirus. Elle teste deux fois moins que les pays européens, en moyenne à 2,1 tests pour 100 habitants. Or les tests, outils de responsabilité individuelle, sont clefs pour le déconfinement et la reprise des activités sociales et économiques. L'expérience montre qu'ils ont aidé à contenir l'épidémie dans des pays d'Asie comme la Corée du Sud ou Taïwan ou en Allemagne. Ils permettent de limiter le recours aux mesures drastiques pour la société et l'économie. Par Nicolas Marques, directeur général de l'Institut économique Molinari.