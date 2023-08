Comment le service de sécurité de la SNCF s’est tourné vers le marché

Vous les avez peut-être croisés au moment de partir en vacances : 2 800 agents patrouillent dans les gares et les trains, prêtent assistance lors d'opérations de contrôle des billets, enquêtent sur les vols de métaux, les tags qui ont lieu dans les emprises ferroviaires, ou les pratiques organisées de fraude de titres de transport. La SNCF est une des seules entités publiques, avec la RATP, à posséder son propre service de sécurité. On le nomme « Service de Surveillance générale de la SNCF » ou plus communément la « Suge ».

C'est à son histoire que nous nous sommes intéressés dans nos travaux. La Suge d'aujourd'hui ne ressemble plus aux agents en civil que l'on peut voir dans la bande dessinée La brigade du rail de Frédéric Marniquet, Olivier Jolivet et Sylvaine Scomazzon. Dès les années 1970, un mouvement de transformations du service s'enclenche pour se concrétiser pleinement au tournant des années 1990, les dernières réformes ferroviaires parachevant un « agencement marchand » du service de sûreté.

En effet, à l'instar d'autres services de la SNCF, la Suge s'est lentement éloignée d'une régulation de nature « civique » pour adopter une régulation de nature « marchande ». La sûreté va être progressivement conceptualisée et gérée comme un bien échangeable sur un marché, au point même que la Direction de la Sûreté de la SNCF peut aujourd'hui vendre ses services à une société concurrente telle que Trenitalia, Renfe ou Transdev.

Cette évolution, nous avons pu la retracer grâce à l'exploration de fonds d'archives inédits conservés au Centre national des archives historiques de la SNCF situé au Mans. Ils ont été éclairés par des entretiens menés auprès de chefs d'équipes et d'agents.

À l'origine, la protection des marchandises

La Suge puise ses origines dans les « polices spéciales » mises en place au lendemain de la Première Guerre mondiale par les premières compagnies privées de chemin de fer, insatisfaites de l'action policière des forces publiques. Elle voit officiellement le jour en 1937 lors de la naissance de la SNCF. Ses agents ont longtemps exercé en civil, avec pour mission principale de lutter contre les vols de marchandises remises à la SNCF, commis en partie par des cheminots. Est alors explicitement exclue de leur mission la prévention des « actes de malveillance ou tentatives criminelles ».

Progressivement, leur mission s'élargit aux vols de biens appartenant à la SNCF et aux voyageurs, ainsi qu'aux délits spécifiquement cheminots (vols de caisse et trafic de titres de transport notamment). Pendant près d'un demi-siècle, les tâches des agents de la Suge consistent ainsi essentiellement en des filatures, planques, enquêtes et fouilles de placards des employés de la SNCF. Ils étaient alors naturellement peu appréciés de leurs collègues. La Surveillance générale va jusqu'à tenir un « fichier des indésirables » où sont inscrits les employés renvoyés pour vols répétés et autres fautes, afin d'éviter leur éventuelle réembauche.

Ces missions historiques vont néanmoins se trouver érodées par deux évolutions majeures des années 1970 et 1980 : la baisse tendancielle du transport de marchandises et la montée des préoccupations sécuritaires à l'échelle nationale.

À partir de 1984, en effet, le transport de voyageurs devance le fret en matière de recettes. Les services de la SNCF se tournent alors rationnellement vers leur nouveau client principal. D'autant que, en parallèle, les gares se transforment : d'un lieu dont l'entrée et la sortie étaient strictement contrôlées, avec des gères-files et des salles d'attente qui pouvaient être fermées à clef avant accès au train, elles deviennent de véritables lieux de vie, avec restaurants, marchands de journaux et autres services de la vie quotidienne.

Si la Suge n'est pas dissoute avec le déclin des convois de marchandises mais réorientée vers les voyageurs, c'est également parce que, dans le même temps, la délinquance en général et celle dans les transports publics en particulier acquièrent une place de plus en plus importante dans l'agenda des autorités publiques. Au cours des années 1990, la SNCF procède ainsi à une grande reconfiguration du service, préfigurant une conception marchande de la sûreté ferroviaire.

Donner de la visibilité à la sûreté

En 1981, déjà, la Surveillance générale n'est plus sous la tutelle de la Direction du Transport mais de la Direction juridique, témoignant d'une attention plus grande aux questions de droit et de légalité. L'année suivante, des « dispositifs d'alerte automatique » font leur apparition dans certaines gares. Ils visent à la fois à obtenir l'intervention de la Police ou de la Gendarmerie et à « dissuader les malfaiteurs par le déclenchement d'une alarme sonore et puissante ».

Les choses s'accélèrent au tournant des années 1990, quand les ministères de l'Intérieur et de la Défense ont cherché à faire émerger les questions de sûreté comme « un objectif stratégique fondamental » des entreprises publiques. Le commissaire divisionnaire Guy Pochon est, dans ce cadre, détaché à la SNCF en 1989. Sa mission est d'étudier et de proposer des pistes à la Suge afin d'améliorer son action de protection des usagers et des agents. Il y importe ses savoir-faire policiers.

Pour l'entreprise, il s'agit désormais de mettre en visibilité son action en matière de sûreté auprès de ses clients voyageurs, de « montrer du bleu ». La sûreté n'est ainsi plus définie comme un enjeu de propriété privée (lutter contre le vol de marchandise), mais de maintien de l'ordre (s'assurer du bon écoulement des flux et du bon déroulement des activités commerciales extra-ferroviaires).

Il apparaît clairement que la sûreté est aujourd'hui pour la SNCF un argument de vente : garantir la sûreté est un préalable, une condition de possibilité du développement de l'activité de transport et des activités commerciales extraferroviaires. Cette fonction de support, les responsables de la Suge l'ont pleinement intégrée, comme nous l'indique un directeur :

« Au-delà de protéger les agents de la SNCF, c'est aussi un gage pour nous, pour faire venir la clientèle dans les trains. »

L'utilisation récurrente du terme « client » pour désigner le voyageur est assez révélatrice de l'intégration par les agents Suge, de la portée commerciale de leur mission.

Des uniformes et des contrats

Deux éléments en particulier matérialisent ces évolutions. Le plus visible, sans doute, est le passage à l'uniforme dans les années 1990, changement qui a pu être mal vécu par certains agents. Exit l'investigation policière en civil, les filatures et les enquêtes et l'impression valorisante de passer pour un inspecteur de police et d'inspirer la méfiance ; désormais, c'est la polyvalence qui est mise en avant. Aider un parent avec sa poussette, demander aux personnes d'enlever leurs pieds des sièges, intimer aux voyageurs d'arrêter de fumer, disperser un groupe de jeunes jugé trop bruyant, renseigner et orienter des usagers sur les quais, établir une contravention pour outrage sexiste, intervenir en cas de violence, contacter les forces de l'ordre si besoin, voilà ce qu'attend un directeur de zone sûreté :

« La posture du métier a complètement changé. On est beaucoup plus sur une posture de prévention et de visibilité, de service aux clients. Quand on est en civil et armé, on se fiche bien de donner un horaire à quelqu'un qui vous le demande dans une gare : il ne sait pas que vous êtes de l'entreprise. Quand on a "SNCF" dans le dos, l'attitude n'est pas la même : elle se rapproche des autres métiers de l'entreprise. »

L'autre grande évolution concerne le fonctionnement interne dans la mesure où la direction de la sûreté se met à entretenir des relations contractuelles avec les autres entités de la SNCF. Chaque année, des contrats sont établis au niveau national puis déclinés dans les entités territoriales du groupe, à partir d'un catalogue de prestations : enquête, contrôle, diagnostic, sécurisation des trains et des gares, lutte antifraude, expertise. La sûreté devient ainsi un service consommable qui s'échange sur un marché interne à l'entreprise ferroviaire en fonction du prix des prestations et des ressources humaines et matérielles dont dispose la Suge.

Des évaluations différentielles des priorités en matière de sûreté peuvent alors avoir lieu entre ces différents acteurs. Au moment de notre enquête à la gare du Nord, par exemple, les responsables de l'activité « Voyages » demandaient systématiquement que des agents soient présents au départ voire à l'intérieur du dernier TGV de la journée. Le personnel de la Suge avait, lui, l'impression que cette mission n'était plus prioritaire, comme l'a souligné un agent interviewé :

« Tout le monde sait que le dernier train est sécurisé, il ne se passe donc jamais rien : on préférerait être du côté Transilien où les enjeux sont plus importants. »

Ces relations contractuelles obligent également la direction de la sûreté à soigner sa légitimité : la base de données Cézar répertoriant les faits de sûreté a été mise en place, de même que des procédures de reporting. Ensemble, ils permettent d'avoir une représentation des évènements ayant lieu dans les emprises ferroviaires et un suivi serré de l'activité des agents Suge. Ce fonctionnement est porteur d'une représentation comptable du travail de la Suge : le bon chef d'équipe est celui qui remplit le nombre d'heures prévues.

Une marchandisation en question

On est là en plein dans ce que le sociologue Michel Callon nomme « agencement marchand ». Ce processus se caractérise entre autres par la « passivation d'un bien », c'est-à-dire, un cadrage qui fait de ce bien un objet d'échange, et par l'« activation d'agences qualculatrices », c'est-à-dire, la formalisation de prestations et leur valuation. C'est bien ce qu'il advient à la sûreté ferroviaire, d'autant plus que les réformes de 2015 et de 2018 autorisent la SNCF à vendre ses prestations de sûreté aux entreprises ferroviaires concurrentes, ainsi qu'aux gestionnaires d'infrastructures et aux autorités organisatrices de transport.

Cet agencement marchand de la sûreté pose alors aux moins deux questions. La première est celle de la légitimité des priorisations, avec un risque de surfocalisation sur les usagers et comportements qui « gênent » l'activité commerciale (notamment vers les SDF et les groupes de jeunes racisés) sans représenter un véritable risque du point de vue de la sûreté. La seconde est celle de l'arbitrage entre les différents commanditaires : les contrats d'une autorité organisatrice de transport seront-ils, par exemple, prioritaires sur les demandes des entreprises ferroviaires ? Comment garantir une équité entre les différents territoires ?

Ces questions paraissent d'autant plus importantes alors qu'il est régulièrement question d'élargir les pouvoirs des agents de la Suge (et du service homologue de la RATP). Ils peuvent désormais, par endroit, fouiller les bagages de n'importe quel voyageur ou procéder à une palpation de sécurité.

_______

Par Florent Castagnino , Enseignant chercheur en sociologie, IMT Atlantique - Institut Mines-Télécom