Comment traiter les troubles psychiatriques ?

Déjà connue de la justice et du milieu médical, la principale suspecte dans l'incendie d'un immeuble du 16e arrondissement de Paris présente des troubles psychiatriques. Son profil interpelle : était-elle suivie ? Des médecins tirent la sonnette d'alarme au sujet de ces personnes souffrantes délaissées et le personnel médical se mobilise, partout en France, contre le manque de moyens et les sous-effectifs dans les hôpitaux psychiatriques. Malgré 50 millions d'euros alloués à ce secteur cette année, la situation semble délétère. Comment se passe la prise en charge de la folie en France ? La psychiatrie est-elle le parent pauvre de la médecine ?

Pour en débattre, nous recevons Mathieu Bellahsen, psychiatre, médecin-chef d'un secteur de psychiatrie publique, Marie-Jeanne Richard, présidente de l'Union des familles de personnes malades psychiques et Daniel Zagury, expert psychiatre auprès des tribunaux.