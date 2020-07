Comment transformer la crise du Covid-19 en opportunité pour l'agriculture française

L'agriculture française est confrontée à une crise d'ampleur inédite qui, combinée aux difficultés auxquelles l'exposent ses vieux démons, la mettent à genoux. En effet, c'est un tableau sombre qui s'offre à Julien Denormandie, nouveau ministre de l'Agriculture de notre pays. La filière vitivinicole se retrouve avec un milliard de litres de vin en excédent. Les ventes des boulangeries ont plongé de 30 %, la production laitière ne trouve plus de débouchés à l'export, 450.000 tonnes de pommes de terre n'ont pas été consommées entre mars et juillet. L'horticulture affiche 1,4 milliard d'euros de pertes sèches. On se retrouve face à un inventaire à la Prévert où tout semble crier : catastrophe !

Mais il est à noter que l'exécutif français n'est pas resté inactif face à cette situation. Des mesures ont été prises : 145 millions d'euros ont été alloués à la mise en place d'une distillation de crise pour transformer le vin en bioéthanol ou en gel hydroalcoolique. La filière pomme de terre, qui s'attend à un manque à gagner de 200 millions d'euros en raison de la crise, a reçu l'assurance d'être accompagnée par le ministère de l'Agriculture.

Toute crise porte en elle les germes de lendemains meilleurs. Et celle-ci n'échappe pas à la règle. Outre l'élan de sympathie et de curiosité qu'elle a suscité en direction du monde agricole, la pandémie du Covid-19 pourrait donner à la France l'occasion de repenser son agriculture et de lui redonner des couleurs. On n'en attendrait pas moins de la nation de Sully.

Par où pourrait-on commencer une entreprise aussi ambitieuse ? Une première option consisterait à amoindrir les coûts de production afin de permettre à l'agriculteur de mieux vivre de son métier et d'être compétitif sur un marché mondial en perpétuel changement.

Les prix artificiellement élevés des engrais

Une intervention ferme dans le domaine du prix des engrais pourrait à la fois offrir cette bouffée d'air dont a besoin l'agriculture française, mais aussi envoyer un signal fort en direction du monde agricole. En effet, l'an dernier, l'Union européenne a adopté un taxe anti-dumping qui a affecté le secteur des engrais. La mesure qui ciblait trois pays (USA, Russie et Trinidad et Tobago) intervenait suite à une plainte de Fertilizers Europe. Cette volonté affichée de protéger les producteurs d'engrais du vieux continent à eu un contrecoup pour les agriculteurs. Désormais, les prix des engrais sont maintenus à des niveaux artificiellement élevés, ce qui grève notre compétitivité. Étrange situation que celle où les 27 se retrouvent à protéger l'industrie des fertilisants au détriment de sa propre agriculture. Déjà pour le compte de l'année 2019, l'Insee estime que les prix des engrais ont progressé de 9,4 %. Cette hausse a entraîné mécaniquement une baisse des volumes de l'ordre de 15,3 %. Cette situation s'est traduite par des contre-performances pour des filières comme l'horticulture, la pomme de terre ou encore la vitiviniculture. Quant à la filière céréalière, ses bons résultats sont masqués par la chute des cours mondiaux, une lutte âpre dans la conquête des marchés à l'export. Dans ce contexte, un renchérissement du prix des engrais contribue à plomber les marges des producteurs.

Difficile donc de comprendre le silence de la France devant l'adoption de cette taxe par le Comité des instruments de défense commerciale (IDC), surtout quand on sait que l'Hexagone importe 95,1 % des minéraux utilisés comme engrais. Premier consommateur de phosphate et leader de la consommation d'azote sur le vieux continent, le silence de la France lors de l'adoption des lois anti-dumping sur les engrais coûtera 2,8 milliards d'euros aux producteurs céréaliers. Il faut croire que c'est ce qu'a compris l'exécutif quand le président Macron déclarait au soir du 12 mars 2020 : "Déléguer notre alimentation [...] à d'autres est une folie."

L'heure doit être à l'audace

La crise offre aujourd'hui l'opportunité aux dirigeants de jeter un regard neuf sur ces décisions et de repenser la politique agricole commune afin de la rapprocher de son esprit original et d'en faire le lieu où s'unissent toutes les forces agricoles du continent, plutôt qu'un outil de blocage qui paralyse et sclérose le monde agricole.

Face à la crise, l'heure doit être à l'audace. Il faudra innover pour survivre et regagner les parts de marché que l'agriculture perd chaque année à l'exportation. Le savoir-faire du terroir français doit retrouver le lustre qui est le sien. Mais cette reconquête ne passera pas par la frilosité et le recroquevillement du "c'était mieux avant", mais par une adoption responsable de l'apport des technologies afin de développer des avantages compétitifs.

Néanmoins, la plus grande des victoires du monde agricole français ne viendra pas de son internationalisation, mais de sa redécouverte et de sa compréhension par un acteur si proche, mais à la fois si lointain : le citoyen français lui-même. À cet égard, le Covid-19 a créé un momentum dont il convient de tirer le meilleur. Les villes et les campagnes doivent se redécouvrir. Les citoyens doivent se rapprocher de ceux qui les nourrissent et comprendre comment le repas qui se retrouve dans leurs assiettes est produit et quels sont les choix qui ont motivé telle ou telle option.

Dans un pays qui a récemment connu le triomphe d'un dynamique écologiste lors des dernières municipales, cette démarche ne serait pas dénuée de sens. Mais pour que ce vœu s'accomplisse, il faudra également que le monde rural aille à la rencontre des villes, fasse preuve de pédagogie, et explique inlassablement sa démarche. Dans cette démarche, le rôle des pouvoirs publics est également capital.

Ce qui est attendu aujourd'hui de Julien Denormandie est de participer à cette dynamique qui aidera la France à redevenir la nation dont labourage et pâturage sont les deux mamelles.