Donner du sens à son épargne, avec l'investissement responsable

Les entreprises aussi bien publiques que privées devront renforcer leur contribution positive à la Société et à l'ensemble de ses composantes (environnement, clients, salariés, actionnaires...). Les mentalités doivent évoluer pour adopter une vision plus large, plus globale, plus responsable, inscrite sur le long terme afin de répondre aux nouvelles aspirations des épargnants ; dégager des profits ne suffit plus. Pour prospérer sur le long terme, les entreprises doivent avoir un impact sociétal positif fort.

Avec le financement responsable, l'épargnant investit dans l'économie réelle par conviction pour une société plus humaine et plus juste. Et il peut ainsi se constituer un portefeuille de placements responsable, personnalisé, diversifié et néanmoins rentable, dont il connaît et maîtrise l'évolution.

L'épargne responsable, entre rentabilité et utilité sociale

L'investissement socialement responsable, appelé ISR répond à cette attente. Avec des performances comparables aux produits classiques, il est à la fois rentable et responsable pour les épargnants. L'ISR est un investissement réalisé dans des entreprises qui répondent à des critères de respect des personnes, de l'environnement, de valeurs : un atout de compétitivité pour les entreprises qui respectent les critères ESG qui constituent les éléments principaux de l'analyse extra-financière.

L'ISR privilégie donc les entreprises activement engagées dans une démarche écologique et celles qui ont de bonnes pratiques éthiques et sociales. Cela permet aussi de prévenir d'éventuels risques et d'identifier de nouvelles opportunités de valeur (nouveau produit/service, nouveau marché, nouveau métier) pas toujours intégrés dans l'analyse financière traditionnelle.

Certaines sociétés s'interdisent d'investir dans des sociétés dont l'activité est liée notamment à l'armement, le jeu, le sexe, le tabac ou l'alcool.

Encouragés et proposés dans les contrats d'assurance-vie, les critères ESG permettent également aux épargnants de profiter de placements plus responsables et tout aussi performants mais également de soutenir une épargne plus éthique et donc meilleure pour les générations futures.

La nécessité de promouvoir l'investissement durable

Aujourd'hui, la donne change progressivement, et les mentalités évoluent en adoptant une vision plus large, plus responsable de notre Société. Il est primordial d'éduquer les épargnants sur les valeurs de l'économie durable et de ses produits. En effet, il faut retenir que dans cette économie, l'aspect générationnel est important.

Les différentes études socio-économiques montrent que la « génération Y » (née entre 1980 et 1999) est beaucoup plus disposée à souscrire des produits financiers durables que celle des baby-boomers (1940-1965) ou que la « silent génération » (1920-1940). La « génération Y » va très probablement hériter de sommes importantes dans les prochaines décennies ; il est important de proposer dès à présent des produits financiers innovants pour qu'ils se généralisent et se pérennisent pour les épargnants d'aujourd'hui et de demain.1



C'est à travers des choix de vie centrés sur l'homme que l'on parviendra à réengager l'épargnant français, pour le plus grand bénéfice de l'économie réelle. C'est un enjeu stratégique qui doit réunir le consensus économique, social et politique le plus large.



Jean Sébastien Antoniotti

Président d'ANPERE



___

NOTES

(1) "Capital RH", une étude de l'EDHEC NewGen Talent Centre sur les paradoxes de la fidélisation des jeunes générations (novembre 2015).

(*) ANPERE est une association d'assurés qui a pour mission de souscrire des contrats en épargne, retraite, prévoyance et dépendance et de représenter les intérêts de ses adhérents (1,4 million de membres) auprès d'Axa. L'Association nationale pour la prévoyance, l'épargne et la retraite est issue du rapprochement, en 2004, des principales associations d'assurés - ADIR, APPRIA, ANPERE, Axa Retraite, REPI et UFIRP - ayant souscrit anciennement des contrats d'assurance-vie, retraite, prévoyance de groupe, auprès des diverses sociétés qui constituent aujourd'hui Axa France.