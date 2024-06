Edgar Morin : « J’ai une sympathie critique pour le Nouveau Front populaire »

Edgar Morin, intellectuel transdisciplinaire et théoricien de la « pensée complexe », aura 103 ans le 8 juillet, lendemain du second tour. Il situe la crise politique française dans une crise mondiale de la démocratie.

LA TRIBUNE DIMANCHE - Vous avez passé votre vie à réfléchir à la méthode ; or la méthode, comme l'étymologie l'indique (en grec, odos « chemin » et meta, « vers »), signifie « le bon chemin ». Quel est le bon chemin aujourd'hui pour la France ?

EDGAR MORIN - J'ai explicité ce chemin dans mon livre La Voie. Il s'agit d'abord d'une grande refondation politique à partir d'une pensée du monde, de l'homme, de l'histoire comme le fut celle de Marx et qu'il faut renouveler. Une telle pensée devrait déboucher sur une réforme économique limitant la toute-puissance du profit, sur une réforme sociale réduisant les inégalités, écologique réduisant dégradations et pollutions urbaines et rurales, et qui concerne tous les secteurs : éducation, santé, alimentation, conditions de vie, urbanisme. Je trouve certains éléments de réforme dans le programme du Nouveau Front populaire, mais il manque une grande pensée directrice.

Qu'est-ce à dire ?

Comme il s'est constitué à partir de l'émiettement de la gauche, le Nouveau Front populaire subit des querelles de personnes et d'idées. Il y a des aspects positifs dans son programme, comme la lutte contre les inégalités et contre l'hégémonie du profit. Sans compter son écologisme affirmé. Mais il lui manque une pensée fondatrice et la formulation claire et cohérente d'un nouveau chemin ; toutefois il porte en lui un minimum réformateur et il devrait demeurer le bastion des valeurs issues au XIXe siècle de l'anarchisme (liberté des individus), du communisme (fraternité) et du socialisme (société meilleure).

On sent votre sympathie à l'endroit de ce Nouveau Front populaire...

J'ai pour lui, c'est vrai, une sympathie critique qui m'incite à le soutenir dans la conjoncture actuelle.

La conjoncture nationale ou internationale?

Il faut contextualiser la crise française qui, tout en ayant ses caractères propres, se situe au sein d'une crise mondiale de la démocratie. Celle-ci concerne diversement tous les continents, y compris les Etats-Unis, et elle est européenne avec la dictature de Poutine, l'autoritarisme - religieux d'Erdogan, le régime néo-autoritaire d'Orbán en Hongrie, la réhabilitation du fascisme par Giorgia Meloni en Italie, la menace directe d'une victoire du RN en France, sans parler des différents mouvements dits populistes et néo-autoritaires dans plusieurs pays d'Europe. Cette crise mondiale est due à la fois à l'hégémonie planétaire du profit, qui a aggravé les inégalités, et à la dégradation des partis de plus en plus vides de pensée : toute politique doit se fonder sur une conception du monde, de la vie, de l'homme, de l'histoire comme le fut le marxisme aujourd'hui périmé en grande partie, comme le fut la pensée de Tocqueville pour les partis du centre et de droite. La crise mondiale est aussi très gravement une crise écologique, qui non seulement détruit en partie la biosphère mais affecte et pollue les civilisations et les sociétés. Elle est également la crise de la mondialisation qui, au lieu de donner la conscience d'un destin commun à toutes nations, a produit non pas solidarité mais divisions et conflits. Elle est une crise de la paix relative qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, avec la guerre d'Ukraine qui continue son escalade et risque de se généraliser, la guerre d'Israel contre le Hamas et la colonisation de la Cisjordanie, les provocations nord-coréennes envers la Corée du Sud, la volonté chinoise de mainmise sur Taïwan, les guerres africaines et, dans tous ces conflits, l'intervention active des superpuissances impériales que sont la Russie et les États-Unis. L'Union européenne peut-elle se borner à ravitailler, du reste médio-crement, en armes et crédits l'Ukraine? Ne devrait-elle pas essayer de promouvoir la négociation qui respecterait indépendance et souveraineté de l'Ukraine tout en respectant le caractère russe des provinces séparatistes et de la Crimée? Et, si l'on considère l'avenir du monde, celui-ci va probablement vers des désastres économiques, écologiques et des guerres. La France est aujourd'hui au cœur du cyclone planétaire.

L'essence de la France est l'intégration et non la souche. Et la faute du RN est ontologique.

Vous n'avez pas encore évoqué le Rassemblement national...

Son ressort est l'illusion que l'identité française est fondée sur une souche spécifique qui distingue les vrais français des métèques naturalisés et immigrés. Or la France s'est constituée au cours des siècles dans et par l'intégration d'ethnies étrangères les unes aux autres : Bretons, Flamands, Alsaciens, Provençaux, etc. Elle a proclamé son unité par le grand rassemblement des provinces du 14 juillet 1790. Les émigrations qui commencent dès la fin du XIXe siècle d'Italiens et d'Espagnols continuent en fait le processus d'intégration qui fait la France. Certes il y eut des rejets comme à Marseille, où les Italiens furent stigmatisés, traités de « sales macaronis ». Mais l'intégration s'opère à la seconde génération et s'accomplit dans les mariages mixtes. Les immigrations ont continué avec les Juifs russes et polonais fuyant l'antisémitisme, les Russes blancs, les ouvriers polonais dans les mines du nord, les ouvriers kabyles. C'est après la Seconde Guerre mondiale que l'émigration n'est plus seulement européenne comme celle des Portugais, mais nord-africaine, subsaharienne, asiatique... Et pourtant, en dépit de l'échec d'intégration d'une fraction de la population d'origine immigrée, et surtout dans les rangs de la jeunesse, l'intégration se poursuit tant bien que mal. Beaucoup d'enfants d'origine immigrée sont aujourd'hui les enfants de la République. Beaucoup ont bien réussi leur insertion. Certains sont arrivés au sommet de l'État, d'autres dirigent de grandes entreprises ou sont des médecins, des scientifiques de renommée internationale, des avocats, des professeurs d'école et d'université ou encore de grands champions sportifs. L'essence de la France est donc l'intégration et non la souche. Et la faute du RN est ontologique.

Jugez-vous l'évolution du RN factice ?

Le langage du RN a considérablement évolué depuis le Front national. Tout en gardant ses fondements anti-immigrationnistes et de préférence nationale, ce langage est devenu républicain, laïque, démocratique, philojudaïque. Ce renversement stupéfiant saccompagne d'une dénonciation du prétendu antisémitisme de La France insoumise voire du Nouveau Front populaire. Il est à craindre que les pires illusions soient les instruments de l'installation en France du néo-autoritarisme qui risque de s'aggraver en néo-totalitarisme selon l'exemple de la Chine où l'électronique permet le contrôle des individus via les téléphones, les mails et la reconnaissance faciale. Le Nouveau Front populaire pourrait constituer la résistance acharnée des libertés au néo-autoritarisme qui prendrait le pouvoir.

Vous avez été un grand résistant ; aujourd'hui, ce serait quoi, résister ?

La résistance fut avant-hier contre un ennemi qui occupait notre sol, hier contre la conjonction de deux barbaries, celle venue du fond des âges et celle du profit déchaîné et du calcul déshydratant la pensée. Aujourd'hui, la résistance devrait s'affirmer contre le néo-autoritarisme et le néo-totalitarisme. La résistance est d'abord celle de l'esprit : lucidité vigilante, refus des illusions et des hystéries collectives, haine contre la haine et mépris contre le mépris. Elle est de l'affirmation contre vents et marées des valeurs de la République et de la valeur suprême : la liberté.