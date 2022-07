Il est urgent d'investir dans la santé visuelle pour préserver l'autonomie des personnes âgées

Aujourd'hui 57% des Français se disent d'ailleurs inquiets pour leur santé visuelle (2). A l'heure où le vieillissement de notre société est désormais une réalité démographique indéniable, ce phénomène doit nous questionner urgemment sur notre politique de prise en charge de la qualité de vie de nos aînés, et plus largement sur le soin que nous apportons au bien vieillir au sein de notre société.

La qualité de la vue au profit de la qualité de la vie

L'œil est l'organe sensoriel le plus puissant. Pourtant, la santé visuelle est trop rarement considérée comme un levier d'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. D'ailleurs, près de 40% d'entre elles indiquent qu'elles sont mal corrigées (3) (moyenne d'âge 84,3 ans), les handicapant ainsi lourdement dans leurs vies quotidiennes : se déplacer, avoir des activités culturelles, partager avec son entourage... Car perdre ses capacités visuelles, au-delà de l'inconfort, c'est risquer l'isolement, la détresse psychologique, les chutes et à terme, avant de basculer dans la dépendance.

L'organisation des soins et de la formation de la filière visuelle n'est toujours pas optimale

Le schéma des déficiences et maladies oculaires ont évolué sous le double effet du vieillissement de la population et des modifications de mode vie. Aujourd'hui, notre système de santé n'est pas en mesure d'assurer une bonne politique de prévention dans le domaine de la santé visuelle : il souffre de nombreuses faiblesses de dépistage. Tandis que les patients payent les conséquences d'une politique qui privilégie depuis trop longtemps une approche majoritairement curative. Dans le même temps, les inégalités territoriales en matière d'accès aux soins et les déserts médicaux se développent fortement. Ainsi, 10 millions de personnes habitent à plus de 20 minutes de leur ophtalmologiste (4) le plus proche, et on estime qu'il faut 49 jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous (5).

L'offre médicale n'est ni suffisamment accessible et ni adaptée aux patients âgés, d'autant que ces derniers, par négligence, méconnaissance ou appréhension du diagnostic, retardent souvent une consultation chez l'ophtalmologiste. Entrainant après la complexité et l'enchainement des problèmes de santé visuelle.

Une réponse pluridisciplinaire pour optimiser notre approche en santé visuelle

Face à cette situation préoccupante, et à l'heure où se profile la future loi « grand âge » et la mise en œuvre d'une cinquième branche « dépendance de la sécurité sociale », il est nécessaire de dépasser les seuls constats partagés sur nos problématiques de désertification médicales et les délais d'accès aux ophtalmologistes, pour proposer des solutions concrètes, pluridisciplinaires afin d'améliorer la prise en charge de la santé visuelle des personnes âgées. C'est dans ce contexte qu'a été créé « Vision d'avance », un cercle de réflexion qui rassemble des personnalités expertes de la santé visuelle, du grand âge, de la prise en charge, ainsi que des personnes âgées, toutes soucieuses d'alimenter le débat public en idées « pragmatiques » et « innovantes ». Il propose 4 axes de recherche :

Mieux évaluer les besoins en santé visuelle des séniors parce que les recherches récentes montrent que les troubles visuels et les pathologies oculaires liés à l'âge ne sont ni inexorables ni universels.

Développer et améliorer une culture de la prévention, afin de réduire les risques modifiables d'aggravation des pathologies oculaires.

Améliorer l'accès aux soins et aux professionnels de, l'ophtalmologie en toute zone du territoire en repensant l'offre pour les déserts médicaux.

Miser sur le numérique en santé, pour faciliter le travail en équipe pluriprofessionnelle

Ces quatre axes devraient permettre une meilleure maîtrise des besoins de la population âgée en matière de santé visuelle et une meilleure organisation qui nous permettrait d'intégrer l'innovation dans nos stratégies. Cela devrait nous permettre de faire face aux défis de l'allongement de la durée de vie, le développement des maladies chroniques, les inégalités sociales et les disparités territoriales.

En regardant du côté de l'innovation et de l'environnement numérique comme des nouvelles possibilités thérapeutiques et d'aides au diagnostic, qui permettent d'entrevoir le déploiement d'accompagnements digitaux, de la télémédecine et de l'usage de l'intelligence artificielle (IA) en ophtalmologie. Pour rapprocher l'offre de soins en santé visuelle aux patients, la clé est de parvenir à faire coïncider proximité et compétences adaptées.

« Connaître, prévenir, éduquer, rapprocher », doivent devenir les maîtres mots de notre approche pour que la santé visuelle soit enfin mieux intégrée dans nos politiques de santé publique.

--

(1) Dossier de presse du plan anti-chutes du gouvernement annoncé le 21 février 2022, CHU et gérontopôle de Toulouse

(2) Etude IPSOS pour le SNOF, février 2022

(3) Etude ALIENOR, octobre 2016

(4) Agence nationale de la cohésion des territoires. Observatoire des territoires 2022

(5) Etude du SNOF sur les délais d'attente 2020 (28 mai 2021)

_______

* Vision d'Avance :