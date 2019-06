Il va falloir apprendre à vivre avec les robots

« Il ne faut pas avoir peur du robot », assurait Emmanuel Macron, lors du salon Vivatech, l'année dernière. Il n'est pas sûr que l'injonction du président rassure face à l'arrivée massive des robots dans le secteur manufacturier à travers la planète. On en aura un aperçu à la lecture de l'étude publiée par Oxford Economics, intitulée : « Comment les robots changent le monde. Ce que signifie l'automatisation pour les emplois et la productivité ». L'une des conclusions des experts du centre d'analyse et de prospective britannique est que près de 20 millions d'emplois vont disparaître d'ici à 2030 par le recours accru aux robots dans l'industrie manufacturière et les services, en raison du fait que tout nouveau robot remplace 1,6 emploi.

La tendance n'est pas nouvelle - depuis 2010, le nombre de robots a doublé dans le monde - mais elle s'accélère, puisque l'étude estime que depuis 2000, 1,7 million d'emplois ont déjà été détruits, dont 400.000 en Europe, 260.000 aux États-Unis et 550.000 en Chine. Si l'hypothèse d'Oxford Economics se confirmait, la force de travail humain dans le secteur industriel et manufacturier sera réduite de 8,5 % en 2030 par rapport à aujourd'hui, avec des...