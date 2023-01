Italie-France : les relations économiques progressent malgré les incompréhensions politiques

Dès l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, les relations politiques entre l'Italie et la France se sont brusquement tendues notamment en raison d'un incident diplomatique de taille, lié au dossier des migrants. Mais paradoxalement, les affaires économiques entre Rome et Paris non seulement se maintiennent mais sont toujours en plein essor. Dans une relation souvent déphasée par les différentes coalitions politiques au pouvoir dans chaque pays, la « real economy » nous rappelle par les faits que le dynamisme et la synergie économique sont bien plus importants que les querelles politiques passagères.

Mais que connait- on vraiment de ces synergies ? Quels sont leurs atouts ?

L'écosystème économique franco-italien est représenté par environ 4.000 entreprises installées de deux côtés des Alpes, et emploient plus de 400.000 salariés dans différents secteurs économiques importants tels que la banque, l'assurance, l'automobile, les transports, l'énergie, la construction et les travaux publics, le secteur naval, la défense, la sidérurgie, la mode, l'agroalimentaire.

Les investissements directs croisés atteignent une valeur de 120 milliards d'euros. Si le stock d'investissements français en Italie est supérieur (74,3 milliards d'euros) aux investissements italiens en France (54,6 milliards d'euros), ces derniers ont augmenté de 17,5% en 1 an et de 133% en 5 ans, faisant du pays transalpin le troisième investisseur étranger en France, après l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais le premier pays en Europe pour les investissements en R&D.

Les principaux groupes italiens présents en France sont Leonardo, Stellantis, EssilorLuxottica, ERG, Atlantia, Webuild, Mecobat, Trenitalia, Chiesi, Generali, MSC, Prysmian, Chiesi, Edizione (Autogrill), CIR Group (KOS et Sogefi), Ferrero, Barilla.

Parmi les principaux groupes français présents en Italie, nous trouvons LVMH, Kering, BNP Paribas, Crédit Agricole, AXA, Lactalis, EDF, Engie, Véolia, Suez, Michelin, Air Liquide, Alstom, Thalès, Décathlon, Leroy Merlin, Vivendi via Telecom Italia, Iliad, Saint-Gobain.

Les échanges économiques

Depuis 2014, les échanges bilatéraux n'ont cessé de s'accroitre pour attendre 103,8 milliards, dont 84,8 milliards pour les marchandises et 19 milliards pour les services. Par rapport à 2020, la hausse des échanges entre l'Italie et la France a été de 18%, la hausse des exportations françaises vers l'Italie de 20,8% (38,9 milliards d'euros) et la hausse des importations depuis l'Italie par rapport à 2020 de 17% (45,9 milliards). Avec une meilleure intégration industrielle, les deux pays pourraient augmenter notablement leur volume d'échanges et s'approcher dans les prochains dix ans du même niveau d'échanges qu'entre la France et l'Allemagne. Dans ce contexte, le Traité du Quirinal, signé le 26 novembre 2021 à Rome, pourrait jouer un rôle fondamental.

Parfaite complémentarité

Si l'on considère les spécificités de chacun des pays, on constate une parfaite complémentarité des deux économies. Un grand nombre d'entreprises exportatrices italiennes, mais aussi les grands groupes, trouvent en France un terrain fertile pour se développer grâce d'une part à un écosystème international d'envergure, et d'autre part grâce à une stabilité politique qui facilite les investissements stratégiques. Et pour cause, les investissements italiens se sont tournés vers des secteurs stratégiques comme les infrastructures énergétiques (Saipem et Prysmian pour le parc éolien offshore en Normandie et en Bretagne). Le groupe Prysmian, leader mondial du secteur des systèmes de câbles d'énergie et de télécommunications, a été chargé par RTE de s'occuper pendant 15 ans de la manutention et de la réparation des câbles sous-marins qui relient 3 parcs éoliens offshore à Saint Nazaire, Fécamp et Calvados. Le groupe Atlantia (famille Benetton) gère 1.769 km d'autoroutes à travers Sanef et Sapn et 3 aéroports à Nice, Cannes et Saint-Tropez. Le groupe de construction Webuild travaille à la nouvelle ligne 16 du métro parisien mais aussi la Telt- Tunnel Lyon-Turin et à la Telt - Puits d'Avrieux.

D'autre part, la France s'est très bien positionnée sur le marché italien à différents niveaux. Tout d'abord, elle bâtit une véritable filière productive majeure dans l'industrie de la mode comme dans secteur du design. Le groupe LVMH, mais aussi Kering ou encore Chanel, font fabriquer une grande partie de leurs produits dans la botte. Outre l'industrie manufacturière, la France joue un rôle important dans l'économie du pays à travers la finance et l'énergie. Dans le secteur de l'énergie, Edison (groupe EDF) représente le deuxième opérateur national. Dans le secteur bancaire et d'assurance, des grands groupes tels que Crédit Agricole, Bnp Paribas ou encore Axa figurent parmi les principaux acteurs du pays. Enfin, la FrenchTech trouve en Italie un marché en pleine phase de développement. Raison pour laquelle une partie des licornes mais aussi des startups se sont déjà installées et prospèrent avec un certain succès.