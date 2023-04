La logistique augmentée va faire émerger un commerce beaucoup plus efficace

Le succès du commerce électronique a modifié profondément les métiers des commerçants en permettant aux citoyens/consommateurs de faire leurs achats dans le confort de leur foyer ou en déplacement à l'aide de leurs appareils mobiles.

Résultat : la taille du marché du commerce électronique est en croissance rapide. Il devrait atteindre 6.000 milliards de dollars fin 2023 et devrait dépasser 10.000 milliards de dollars avant 2030.

Une expérience d'achat plus personnalisée

Le succès du commerce électronique a été stimulé par plusieurs facteurs, notamment la disponibilité croissante de l'accès à Internet et l'adoption généralisée des appareils mobiles. Demain, une nouvelle logistique beaucoup plus performante va permettre aux commerçants d'atteindre un public plus large, de réduire les frais généraux et d'offrir une expérience d'achat plus personnalisée.

Pour comprendre la nouvelle logistique, il faut d'abord rappeler les défis courants de la logistique auxquels les entreprises sont confrontées :

Les attentes croissantes des consommateurs qui sont de plus en exigeantes

La mesures des stocks devient un enjeu majeur

La chaîne d'approvisionnement devient de plus en plus complexe

La fidélisation de la main-d'œuvre prend de plus en plus difficile

Pour répondre à ces enjeux, les innovations digitales vont améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement. Voici quelques exemples :

Disponibilité d'informations améliorant les performances grâce aux processus de Business Intelligence (BI).

Une vue complète des chaînes d'approvisionnement et des indicateurs de performance clés (KPI).

Potentiel d'économie grâce à l'efficacité et à la maintenance prédictive.

Améliorations de la sécurité grâce à des équipements et des capteurs plus intelligents.

Des commerces plus efficaces

Rappelons qu'à chaque émergence d'une nouvelle vague d'innovations, de nouveaux types de commerce plus efficaces ont émergé.

La Poste

La Poste a permis l'émergence des catalogues papiers dans les campagnes

Le chemin de fer

Le chemin de fer a permis l'émergence des grands magasins à proximité des gares

La voiture

La voiture et son coffre ont permis l'émergence des hypermarchés avec leurs parkings (no parking, no business)

L'Internet

Internet a permis l'émergence du commerce électronique

L'UAV (notamment les drones).

L'UAV (véhicule aérien sans pilote) va donner naissance au commerce qui vient à moi là où je le souhaite. C'est un commerce qui répondra à des attentes latentes basées sur le résultat.

Amazon caractérise évidemment le commerce électronique avec l'expédition en 24 heures. Cela a été possible après d'importants investissements dans la logistique. Rien qu'en 2018, Amazon a dépensé 34 milliards de dollars pour l'exécution des commandes et 27,7 milliards de dollars pour les frais d'expédition.

Ces investissements dans la logistique constituent des obstacles difficiles à franchir pour un nouvel entrant. Ils seront probablement franchis avec l'utilisation de drones qui vont non seulement diminuer la nécessite d'avoir des entrepôts, mais surtout va réduire d'une façon significative les coûts de livraison, n'ayant pas de frais de chauffeur ou de camion, éliminant les coûts de congestion, ayant moins de livraisons manquées en raison du délai très court, environ 30 minutes entre l'expédition et la livraison de l'article.

Plus généralement, la nouvelle logistique que l'on peut qualifier d'une logistique augmentée va bénéficier de nombreuses innovations digitales en plus des drones dont la caractéristique principale est la valorisation des données :

Le Big Data/Analytics qui va permettre

Une identification des goulots d'étranglement et de prévoir la demande de ventes future,



Une analyse des modèles de trafic pour optimiser les itinéraires



Une stratégie à long terme de la logistique de vente au détail.

L'internet des objets qui va permettre

Un accroissement de l'efficacité opérationnelle, la prévision des risques, la gestion des stocks et le suivi des flux de travail.



Une collecte des données pour être informé en temps réel de l'emplacement des ressources.



Une combinaison des données de la chaîne d'approvisionnement avec d'autres sources pour créer des modèles prédictifs qui anticipent les perturbations sur la chaîne d'approvisionnement.

Les possibilités de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique (ML) qui vont permettre :

Une analyse en temps réel des données de vente, des retards, des prévisions de la demande, de la hiérarchisation des tâches et de l'analyse du comportement des utilisateurs.



Une automatisation des tâches de routine telles que la planification et le routage, libérant ainsi le personnel pour se concentrer sur les activités stratégiques.



Une optimisation des stratégies de tarification en analysant les tendances du marché et le comportement des consommateurs.

L'impression en 3D va permettre :

Un processus de fabrication plus efficace, mais elle aide également les entreprises à réduire leur impact environnemental en réduisant les déchets et en utilisant moins de ressources.



De nouvelles possibilités aux entreprises pour créer des conceptions de produits innovantes qui n'étaient pas réalisables auparavant avec les méthodes de fabrication traditionnelles.

Les jumeaux de la chaîne d'approvisionnement numérique vont permettre :

Les jumeaux numériques permettent aux entreprises de tester de nouvelles stratégies de chaîne d'approvisionnement et de nouvelles configurations de produits dans un environnement simulé, réduisant ainsi le risque d'erreurs coûteuses.



Ils permettent également aux entreprises d'explorer différents scénarios et de comprendre l'impact potentiel de différentes décisions, fournissant des informations qui peuvent conduire à une prise de décision plus éclairée.

Les robots collaboratifs vont permettre :

Une aide aux employés pour organiser l'inventaire et emballer les commandes.



Une aide à la main-d'œuvre sans avoir besoin d'embaucher et d'intégrer du personnel saisonnier.



Une augmentation ou une réduction facilement des opérations selon les besoins étant donné que les robots collaboratifs seront de plus en plus louées

Les drones vont permettre

La personnalisation en tenant compte des exigences de chaque client et à améliorer le niveau de service client en livrant le bon produit au bon endroit au bon moment.



Une diminution du nombre et de la taille des entrepôts sera les technologies permettant un accès plus facile aux clients et des méthodes de prévision de la demande plus efficaces..

Les véhicules de livraison autonomes vont permettre :

Le guidage automatisé qui est considéré comme l'équivalent au sol des drones pour la livraison du dernier kilomètre.



L'aide aux commerçants pour compenser les problèmes de pénurie de main-d'œuvre grâce aux récentes avancées de la technologie automobile autonome.

La blockchain va permettre :

Une transparence - en fournissant un flux d'informations pour soutenir la planification de la chaîne d'approvisionnement, y compris la production et la distribution.



Une rapidité et efficacité - en aidant à acheminer les bonnes marchandises au bon endroit au bon moment, grâce à des processus tarifaires numérisés et à d'autres moyens de déterminer l'origine d'un envoi.



Une traçabilité - en permettant la reconstruction de l'origine et du mouvement des marchandises à chaque étape de la chaîne de valeur.



Une gestion des paiements immédiats avec une « ewallet », de manière sécurisée, même en cours de déplacement des marchandises.

La réalité augmentée va permettre :

Le repérage des marchandises et permettre aux employés de travailler en mode mains libres avec par exemple des lunettes intelligentes.

Outre les défis internes à relever concernant la transformation de la logistique centrée sur l'humain, l'intégration de la chaîne d'approvisionnement est également importante. De plus, des normes technologiques sont nécessaires car l'interopérabilité des entrepôts est essentielle pour le succès de cette nouvelle logistique et notamment permettre cette intégration en améliorant la collaboration entre les entreprises et les différentes étapes d'une chaîne d'approvisionnement et les flux de matières.

L'Industrie 5.0 va aussi avoir un impact important sur la logistique. Rappelons que l'industrie 5.0 vise à fournir aux entreprises la capacité de produire plus efficacement, durablement et en toute sécurité en combinant les capacités de machines de plus en plus puissantes avec des experts humains mieux formés. L'industrie 5.0 est donc une nouvelle façon de penser la logistique et la fabrication avec des implications pour la technologie, la productivité, l'économie, les affaires, ainsi que la société en général.