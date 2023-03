Les robots « as a Service » vont s'imposer partout

Le marché de la robotique est en plein boom. Par exemple, la société de capital-risque Loup Ventures, estime que d'ici 2025, les marchés du matériel d'aspirateur robotique et de tondeuse à gazon atteindront respectivement 2,6 milliards de dollars et 1 milliard de dollars.

Les robots sont particulièrement utiles dans les situations qui nécessitent le fonctionnement à distance d'appareils en temps réel, par exemple pour protéger la sécurité des travailleurs humains ou pour des applications qui nécessitent une vitesse et une précision supérieures à celles que les humains peuvent fournir. Ils fonctionnent via un système de contrôle interne et sont programmés pour effectuer des tâches semi-autonomes ou entièrement autonomes.

Un avenir comparé à celui de l'informatique

L'avenir de la robotique est généralement comparé à l'informatique qui est passée d'une application industrielle à un usage personnel et ensuite à une consommation de masse. Et comme au début de l'informatique, la commercialisation des robots va faire émerger la robotique en tant que service (RaaS).

Le RaaS est un modèle financier pour l'achat et l'utilisation d'un robot physique industriel ou de service. Dans un contrat d'achat RaaS, comme au début de l'informatique, l'acheteur paie l'utilisation de l'appareil physique via un contrat basé sur un abonnement.

RaaS se différencie d'un contrat de location en ce que le fabricant d'origine continue de posséder l'appareil robotique physique et porte la machine comme un actif dans sa comptabilité. Avec le RaaS, l'acheteur peut en effet acheter l'équipement via des budgets de dépenses d'exploitation plutôt que via une dépense en capital. Le contrat de service pour RaaS nécessite que le fabricant d'origine mette à jour et maintienne le robot en bon état de fonctionnement pendant toute la durée du contrat.

L'intégration des robots via le cloud signifie que l'entreprise n'a besoin d'aucun savoir-faire technologique spécifique. Grâce aux services pré-chargés, le client peut directement bénéficier des applications. Toutefois, il peut les modifier en cas de besoin pour les adapter à ses besoins. De la même manière, les entretiens et les mises à jour des logiciels se font sur la plateforme et sous la seule responsabilité des fournisseurs.

Avoir une stratégie de données plus efficace

La principale valeur ajoutée de la RaaS est de permettre aux entreprises d'avoir une stratégie de données plus efficace. Plus les entreprises augmenteront la quantité de données récoltées sur l'usage des robots, plus leurs analyses de ces données fourniront des informations plus pertinentes et de meilleure qualité. Cela aura un impact très important sur leurs performances financières en augmentant l'efficacité des usages de leur capital fixe et circulant.

Avec la RaaS, l'exploitation des données va aussi se caractériser par la possibilité de faire émerger une personnalisation des produits et services pour et par les utilisateurs finaux plutôt que par une simple automatisation des processus ou des améliorations d'efficacité. Contrairement à la numérisation, qui a permis des améliorations de productivité et des gains d'efficacité sur les processus déjà existants, la RaaS promet de redéfinir complètement presque tous les aspects de notre vie quotidienne et la façon dont on crée de la valeur.

Plus concrètement, les avantages de la RaaS sont les suivants :

La robotique en tant que service fournit le produit ainsi que son support vital sans aucun coût initial.

Les Robots as a Service vont permettre d'aider les humains à effectuer un large éventail de tâches, en particulier pour des applications spécialisées telles que la livraison du dernier kilomètre, l'inspection et la maintenance.

Les utilisateurs ne paient que pour ce qu'ils utilisent avec des modèles d'abonnement, sur l'économie du partage ou le paiement au fur et à mesure.

La location de services permet de réduire le coût d'entrée. Les entreprises pourront ainsi évoluer progressivement tout en découvrant les avantages de la robotique.

Les Robots as a Service vont devenir indispensable pour améliorer la sécurité de la maison grâce à des webcams automatisées capables de détecter, d'enregistrer et d'alerter les propriétaires des violations de sécurité, ainsi que d'avertir les intrus de quitter la propriété. Ces robots vont jouer le même rôle que celui des agents de sécurité humains.

Les entreprises qui souhaitent intégrer des outils d'automatisation dans leur lieu de travail - comme les aspirateurs robotiques dans les hôtels ou les chariots élévateurs autonomes dans les entrepôts - n'ont plus à faire face aux coûts élevés généralement associés à l'achat d'outils d'automatisation avancés.

Un marché très prometteur

Les robots de service ont un marché très prometteur dans plusieurs applications telles que la logistique, la médecine, l'éducation, l'agriculture, l'espace, le divertissement, les tâches domestiques, l'assistance personnelle et aux personnes âgées, la sécurité à domicile, la construction et la démolition, la marine et l'inspection et la maintenance. Avec la RaaS, la création de valeurs va donc se déplacer des équipements vers les services.

Un bon exemple est celui de la grande distribution. Par exemple, la RaaS permet d'ajuster leurs centres de distribution pour répondre aux conditions du marché. En combinant RaaS avec des systèmes robotiques mobiles, les entreprises peuvent notamment adapter leurs configurations d'entrepôt très rapidement.

Ce déplacement de création de valeurs vers les services va faire émerger des communautés d'usage et donc les DAO. On peut d'ailleurs affirmer que tout équipement connecté fonctionnera avec une DAO.

Rappelons que la DAO (Distributed Autonomous Organization) est un nouveau type d'organisation qui fonctionne sur les principes décentralisés de la Blockchain. On peut résumer ses caractéristiques principales de la façon suivante : une DAO est une organisation virtuelle définie par des Smart Contracts et sur des algorithmes qui peuvent exécuter des décisions basées sur des informations fournies sans gestion hiérarchique. Cela va réduire les coûts de transaction, de négociation et d'application. Une DAO va aussi permettre à tout acteur, partout dans le monde, de s'engager sur une mission commune et communautaire.

Exemple des drones as a service (DaaS)

Les drones font désormais partie intégrante de diverses industries, de l'agriculture à la construction, de l'immobilier aux services d'urgence. La capacité de faire voler des drones sur des terrains difficiles, des endroits éloignés et des zones inaccessibles a révolutionné le fonctionnement des entreprises. Cependant, le coût élevé de l'achat, de l'exploitation et de l'entretien des drones a limité leur accessibilité.

L'émergence des « Drones as a Service » (DaaS) va rendre les drones plus accessibles aux entreprises de toutes tailles. Les entreprises pourront louer des drones sans les coûts initiaux d'achat et de maintenance de leurs propres flottes. Les fournisseurs de DaaS pourront disposer d'une flotte de drones spécialisés bien entretenus et régulièrement mis à jour. Cela va permettre de faire émerger des vertiports très rapidement.

Le modèle économique des DaaS pourra évidemment être étendu à tout objet/équipement connecté.

Autres exemples d'offres RaaS

Hirebotics

Hirebotics vise à faire en sorte que le processus d'introduction d'un robot s'apparente à l'embauche d'un travailleur humain.



Les robots Hirebotics, qui sont gérés et entretenus à distance via une plateforme basée sur le cloud et une application mobile, sont achetés avec un modèle de tarification qui facture le temps d'utilisation du robot et en fonction de sa productivité.

Fetch Robotics

Les robots Fetch peuvent être déployés dans une installation de production ou de logistique sans avoir à installer de serveurs Wi-Fi ou sur site dédiés.



Les robots Fetch transportent des chariots entre les zones de tri des pièces et les quais de chargement où elles sont transportées, remplaçant les travailleurs humains traditionnellement occupés par des tâches sans valeur ajoutée.

FoldiMate

Le FoldiMate est un robot plieur de linge qui peut plier une charge entière de linge en moins de cinq minutes.



Bien qu'il nécessite une certaine interaction humaine, le robot est capable de réaliser rapidement une tâche difficile pour de nombreuses personnes vivant avec des limitations physiques ou qui détestent vraiment plier le linge.

Aeolus

Aeolus est un robot qui peut théoriquement prendre en charge les tâches de majordome, d'agent de sécurité et de femme de chambre.



Le robot humanoïde peut effectuer des tâches de nettoyage de la maison, servir d'alarme médicale. Le robot de service peut aussi surveiller la propriété grâce à l'utilisation de caméras intégrées.

Chien robot AIBO

Lorsque Sony a présenté le premier chien robot AIBO en 1999, la société n'a pas rencontré beaucoup de succès, mais elle a continué à améliorer le compagnon canin robotique.



Le dernier modèle est une version plus réaliste et améliorée par l'IA qui peut en apprendre davantage sur son environnement et développer des amitiés avec ses propriétaires humains.



AIBO pourrait prendre en charge de nombreuses tâches effectuées par les chiens d'assistance, sans le travail nécessaire pour s'occuper d'un chien.

Cue le CleverBot

Cue the CleverBot est programmé avec une intelligence artificielle qui imite l'intelligence émotionnelle, permettant au robot de développer une personnalité.



Bien que ce robot puisse sembler strictement destiné au divertissement, la technologie pourrait être particulièrement utile pour les personnes qui ont des difficultés à développer des compétences sociales.

Makr Shakr

Makr Shakr est un système de bar robotisé qui peut créer des cocktails avec une grande précision.



Les unités robotiques seront entièrement personnalisées et définies par un design unique en collaboration avec Lotte.

De 30 à 100 milliards d'objets connectés

La valeur du marché mondial du Robot-as-a-Service est estimée en 2023 à environ 20 milliards de dollars. Il devrait atteindre 40 milliards de dollars en 2028 d'après une étude de Coherent Market Insights. Rappelons aussi qu'il y a aujourd'hui environ 30 milliards d'objets connectés. Il devrait y en avoir plus de 100 milliards d'objets connectés en 2030. Tous ces objets connectés seront impactés par la RaaS. L'enjeu de la RaaS est donc très important. Il est absurde d'imaginer que nous seront tous propriétaires de nos objets/équipements connectés. Nous n'achèteront plus des équipements. Nous achèterons du service et donc des abonnements.