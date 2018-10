La Ve République est-elle devenue une monarchie ?

Promulguée le 4 octobre 1958, révisée plus d'une vingtaine de fois en 60 ans, les trois quarts des habitants de l'Hexagone et des DOM-TOM n'ont connu que moi. Qui suis-je ? La Ve République. Ce régime, mis en place par le Général de Gaulle, donne à l'exécutif les pleins pouvoirs et représente de ce fait, une exception en Europe. Ce jeudi 4 octobre, Emmanuel Macron s'est rendu à Colombey-les-Deux-Églises afin d'officialiser l'ouverture des célébrations du 60e anniversaire du texte constitutionnel qui régit la Ve République. Mais à une époque où l'abstention ne cesse d'augmenter, la Ve République est-elle encore adéquate pour notre société ? Est-elle devenue une monarchie ?

Pour en débattre, nous accueillons Anne Muxel, politologue et directrice de recherche au CNRS, Henri Guaino, haut-fonctionnaire et ancien conseiller spécial à l'Élysée, et Marie-Anne Cohendet, constitutionnaliste et professeure de droit public à Paris I.