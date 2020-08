Le bruit nuit gravement à la santé et… à la qualité de votre travail

Il est possible que vous vous sentiez souvent épuisé ou éreinté à la fin d'une journée de travail. Si c'est le cas, ce sentiment peut venir d'un réveil trop matinal, d'une accumulation de stress ou d'un manque de caféine. Cela peut également résulter d'une journée passée à discuter au téléphone et à assister à des réunions virtuelles dans des conditions sonores difficiles. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que toute « mauvaise expérience sonore » peut avoir une incidence néfaste sur notre santé mentale.

Contrairement à nos autres sens, le cerveau met plus de temps à réagir au son, car il lui est plus difficile de passer d'un stimulus sonore à un autre qu'avec les stimuli visuels ou tactiles. Par exemple, lorsque vous assistez à une conférence téléphonique et que celle-ci est interrompue sans cesse par des bruits de fond agaçants, des interférences ou un écho, le cerveau fournit davantage d'efforts pour rester concentré sur la source sonore la plus importante.

Ces expositions répétées à une mauvaise qualité sonore peuvent causer des « micro-frustrations » et avoir une incidence encore plus importante et préoccupante sur notre état de bien-être général. D'après une étude que nous avons menée, 95 % des personnes interrogées évoquent des problèmes de concentration et d'efficacité liés à des nuisances sonores. Nous avons déjà tous fait l'expérience d'une qualité d'appel médiocre, mais nous oublions souvent de penser à la manière dont cette situation nous affecte. Environ 35 % des personnes interrogées rapportent s'être senties frustrées, irritées ou contrariées par une mauvaise expérience sonore. De plus, 25 % des personnes rapportent se sentir stressées et 15 % disent même éprouver une certaine confusion.

Perte de la concentration et maux de tête

Quel élément nous affecte le plus ? Le son que nous entendons ou ce que nous ressentons quand nous percevons un son ? La réponse est à mi-chemin entre les deux. En effet, certains sons résonnent en nous d'une manière bien particulière, et notre réaction face à eux peut soit avoir été acquise au cours de l'évolution de notre espèce soit être liée à notre propre vécu. Les sons ont le pouvoir d'influencer nos pensées, nos émotions et notre comportement, comme ils peuvent profondément altérer notre humeur. Mais comment le son agit-il sur le cerveau lorsque la qualité sonore est médiocre ou insuffisante ?

Une mauvaise qualité sonore provoque bien plus qu'un désagrément : elle agit sur notre bien-être physique et émotionnel. Avec le développement du télétravail en cette année 2020, la vie nous impose de surmonter de nouveaux défis. Les bruits de fond causés par les travaux de voirie, par nos colocataires ou les membres de notre famille rendent le télétravail pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît. Ces bruits parasites peuvent nuire grandement à la concentration, mais aussi avoir une incidence néfaste sur la santé. Bien que certaines personnes pensent qu'il est possible de s'habituer au bruit constant, ce n'est pas vrai. Les bruits parasites peuvent par exemple aggraver les signaux physiques liés au stress comme la pression sanguine, les maux de tête, et aussi les maladies coronariennes.

Une augmentation significative du stress

Du cortisol (l'hormone du stress) est libéré lorsque le cerveau est inondé de stimuli sonores et sensoriels. Présent en excès, le cortisol peut inhiber les fonctions du cortex préfrontal du cerveau (le siège de l'apprentissage et du traitement des émotions qui nous permet de réguler nos comportements, comme le raisonnement et la planification). L'exposition à des bruits qui provoquent du stress chez un individu se traduira inévitablement par des problèmes aussi bien mentaux que physiques.

Les maladies liées au stress représentent l'une des principales causes d'arrêt de travail au Royaume-Uni et coûtent près de 26 milliards de livres sterling par an à l'économie britannique. Il est important qu'aussi bien les employés que les entreprises aient conscience des effets de leur environnement de travail. Selon Cary Cooper, professeur en psychologie organisationnelle et santé à la Business School de Manchester, l'accumulation croissante de ces frustrations a une incidence profonde sur le bien-être émotionnel des employés : « Ces derniers mois, nous avons pu constater que les lieux bruyants qui n'ont pas été étudiés pour garantir un bon environnement de travail créent des situations encore plus stressantes, et ce d'autant plus lorsque les employés subissent de fortes pressions. À cause du télétravail et de la possibilité d'être constamment connecté avec ses collègues au moyen de plusieurs appareils et applications (téléphones portables, e-mails et plateformes de communication et de collaboration), les entreprises demandent de plus en plus à leurs employés de générer des résultats presque instantanément. »

Opter pour des outils audio adaptés

Même si le télétravail semble constituer la nouvelle norme, les employeurs doivent désormais créer et encourager une culture de travail qui favorise un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mettre en place des processus d'activité appropriés et fournir à leurs employés les outils dont ils ont besoin pour travailler efficacement. « Il est nécessaire que les employeurs collaborent avec leurs employés afin de leur apporter les solutions qui répondent à leurs besoins. En travaillant main dans la main avec leur personnel, les entreprises peuvent instaurer des bonnes pratiques pour améliorer le moral de leurs équipes, créer un environnement de travail harmonieux et optimiser la productivité et l'efficacité de leurs employés », déclare le Dr Cary Cooper.

Partout dans le monde, les entreprises ont l'obligation de protéger la santé de leurs employés. Elles doivent notamment s'assurer que leurs télétravailleurs ne sont pas en train de prendre des risques. De plus, il est nécessaire que les employés des échelons inférieurs bénéficient du même niveau de bien-être que ceux des échelons supérieurs. Selon notre rapport, 79 % des décideurs sont d'accord pour dire que le fait de disposer d'un équipement audio de qualité composé de micro-casques, d'écouteurs et de speakerphones peut atténuer les difficultés liées aussi bien à la qualité sonore des appels qu'à l'environnement de travail. Afin d'améliorer la sensation de bien-être au travail tout en évitant les situations de stress et l'accumulation de micro-frustrations, les chefs d'entreprise doivent mettre en place des politiques de travail et faire des investissements spécifiques pour réduire les sources de stress telles que les bruits indésirables, le manque d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou bien encore les problèmes de sécurité.

Le télétravail en toute sérénité

La technologie nous permet de communiquer et de collaborer en toute simplicité. En outre, dans un monde où le télétravail est appelé à perdurer, elle facilite la continuité des opérations. Les réunions virtuelles vont elles aussi perdurer pendant longtemps, et malgré la nature omniprésente de ces technologies de communication, les défis à relever sont nombreux. Il ne fait aucun doute que les solutions et environnements technologiques dans lesquels évoluent les utilisateurs vont devenir de plus en plus complexes. Une chose est certaine : l'avenir du travail sera fait de plus d'appels téléphoniques, de plus de visioconférences et de plus de chances d'être interrompu dans vos activités par une mauvaise qualité sonore. Dans un tel environnement, les employés comme les employeurs ont donc besoin de disposer d'outils audio d'exception et de profiter d'une expérience sonore exceptionnelle afin de garantir une collaboration en toute fluidité.

