Le prix de votre brique de lait dépend aussi… de la BCE

Les membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) se réunissent toutes les 6 semaines dans une grande tour en verre à Francfort, en Allemagne. Les décisions qu'ils prennent à cette occasion ont des conséquences sur votre quotidien, notamment sur les prix que vous payez lorsque vous faites vos courses.

Lors de ces réunions, la BCE ajuste en effet les taux d'intérêt : les banques commerciales qui ont besoin de liquidités peuvent directement emprunter auprès de la BCE, qui leur fournira ensuite ces liquidités au taux d'intérêt de son choix. Les banques peuvent alternativement emprunter auprès d'autres banques, mais elles ne le feront que si elles arrivent à trouver un taux au moins aussi avantageux que celui de la BCE.

Les banques qui ont un excès de liquidité peuvent quant à elles déposer ces liquidités auprès de la BCE, qui rémunérera ces liquidités au taux d'intérêt lui aussi déterminé par la BCE. Bien sûr, aucune banque n'acceptera de prêter à une autre à un taux d'intérêt inférieur à celui qu'elle pourrait obtenir auprès de la BCE.

La Banque centrale européenne peut ainsi déplacer ces taux plancher et plafond afin d'essayer de guider le taux interbancaire, sur lequel se base l'ensemble des taux d'intérêt de l'économie. Ce qui explique à la fois pourquoi votre livret A vous rapporte si peu en ce moment et pourquoi vous pouvez emprunter à des taux historiquement bas pour acheter une maison.

Les membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) se réunissent toutes les 6 semaines dans une grande tour en verre à Francfort, en Allemagne. Les décisions qu'ils prennent à cette occasion ont des conséquences sur votre quotidien, notamment sur les prix que vous payez lorsque vous faites vos courses.

Lors de ces réunions, la BCE ajuste en effet les taux d'intérêt : les banques commerciales qui ont besoin de liquidités peuvent directement emprunter auprès de la BCE, qui leur fournira ensuite ces liquidités au taux d'intérêt de son choix. Les banques peuvent alternativement emprunter auprès d'autres banques, mais elles ne le feront que si elles arrivent à trouver un taux au moins aussi avantageux que celui de la BCE.

Les banques qui ont un excès de liquidité peuvent quant à elles déposer ces liquidités auprès de la BCE, qui rémunérera ces liquidités au taux d'intérêt lui aussi déterminé par la BCE. Bien sûr, aucune banque n'acceptera de prêter à une autre à un taux d'intérêt inférieur à celui qu'elle pourrait obtenir auprès de la BCE.

La Banque centrale européenne peut ainsi déplacer ces taux plancher et plafond afin d'essayer de guider le taux interbancaire, sur lequel se base l'ensemble des taux d'intérêt de l'économie. Ce qui explique à la fois pourquoi votre livret A vous rapporte si peu en ce moment et pourquoi vous pouvez emprunter à des taux historiquement bas pour acheter une maison.

Difficile de déterminer avec certitude quelle vision prévaudra. Les prévisions actuelles suggèrent que le taux d'inflation qui pourrait approcher les 2 % d'ici la fin de l'année, pour ensuite se résorber en 2022. Mais comme on le sait, prédire l'inflation est un exercice difficile, et l'inflation pourrait s'avérer plus élevée ou plus basse que prévu. Difficile en conséquence de savoir exactement combien vous paierez votre brique de lait à la fin de l'année...

_______

(*) Par Baptiste Massenot, Professeur Associé en Economie et Finance, TBS Business School.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.