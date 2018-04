Il s'agit de la première visite d'État d'un dirigeant étranger depuis l'arrivée du président américain au pouvoir. Emmanuel Macron et Donald Trump se rencontrent à Washington. Au menu des discussions : la lutte contre la radicalisation et le terrorisme, la régulation d'Internet mais également des sujets qui fâchent comme les taxes douanières que Donald Trump veut imposer sur l'acier et l'aluminium ou le devenir de l'accord sur le nucléaire iranien. Ce dernier dossier cristallise les tensions. En effet, le 12 mai, Donald fera savoir s'il remet en cause ou non l'accord de Vienne, fruit de douze ans de négociation.

Que peut-on attendre de cette rencontre ? Macron peut-il avoir de l'influence sur Trump ?

Pour en discuter, nous recevons Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, Martin Quencez, chercheur au think tank transatlantique German Marshall Fund et Mira Kamdar, journaliste américaine indépendante.