PODCAST Comment remobiliser ses collaborateurs après le Covid-19 ? Avec le capitaine de vaisseau Cécile Dumont-d'Ayot

Si la crise du Covid-19 semble, pour l'instant, être surmontée sur le plan sanitaire, ses conséquences économiques et sociales se feront, elles, probablement ressentir à la rentrée. Pour les entreprises, une fois les aides étatiques passées, les impératifs de trésorerie se feront plus pressants que jamais. De gestionnaire de crise, les dirigeants des 3 millions de PME françaises devront se changer en chefs de guerre économique.

Sur le seul deuxième trimestre, ils devront composer avec une chute de 20% du PIB, selon l'Insee. De même, le nombre de faillite devrait augmenter de 21% en France d'ici à fin 2021, selon l'assureur-crédit Coface. Pour les entreprises, leur capacité à faire preuve de résilience, c'est à dire leur capacité à surmonter l'arrêt économique, décidera probablement de leur survie.

Pour donner des clés face à la crise, des experts de la remontée en puissance ; les militaires, et en particulier les marins, formés et forgés par la mer toujours plus forte qu'eux.

ÉPISODE 2 : « Les hommes sauront toujours vous rendre ce que vous leur avez donné »

Le Capitaine de Vaisseau Cécile Dumont-d'Ayot se confie à Emmanuelle Duez dans ce nouvel épisode d'"Opération Reboost". Celle qui a fait partie des premières générations de femmes à entrer à l'École navale incarne un management généreux, humble et fraternel.

Faire confiance, cultiver l'autonomie, laisser la place à la prise d'initiative individuelle et collective. Ne jamais perdre de vue qu'il faut former la relève, systématiquement, et considérer qu'il s'agit de l'apanage du commandant de penser toujours à ce qu'il va léguer.

"Les hommes sauront toujours vous rendre ce que vous leur avez donné," nous confie Cécile dans cet épisode.

(*) The Boson Project est une startup composée d'entrepreneurs engagés à faire bouger les lignes dans les entreprises en mettant les collaborateurs au cœur des processus de transformation, notamment les plus jeunes.