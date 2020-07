PODCAST Comment remobiliser ses collaborateurs après le Covid-19 ? Avec le capitaine de vaisseau Marc-Antoine de Saint Germain

Si la crise du Covid-19 semble, pour l'instant, être surmontée sur le plan sanitaire, ses conséquences économiques et sociales se feront, elles, probablement ressentir à la rentrée. Pour les entreprises, une fois les aides étatiques passées, les impératifs de trésorerie se feront plus pressants que jamais. De gestionnaire de crise, les dirigeants des 3 millions de PME françaises devront se changer en chefs de guerre économique.

Sur le seul deuxième trimestre, ils devront composer avec une chute de 20% du PIB, selon l'Insee. De même, le nombre de faillite devrait augmenter de 21% en France d'ici à fin 2021, selon l'assureur-crédit Coface. Pour les entreprises, leur capacité à faire preuve de résilience, c'est à dire leur capacité à surmonter l'arrêt économique, décidera probablement de leur survie.

Pour apporter des clés face à la crise, des experts de la remontée en puissance; les militaires, et en particulier les marins, formés et forgés par la mer toujours plus forte qu'eux.

ÉPISODE 3 : « Un commandement par les pieds »

Dans ce nouvel épisode, le capitaine de vaisseau Marc-Antoine de Saint Germain qui a commandé le porte-avions Charles de Gaulle, le fleuron technologique de la Marine nationale.

Investir avant pour assurer la résilience ensuite, savoir se débarrasser des process qui engoncent et qui corsettent l'action. En tant que manager, reporter l'énergie du contrôle et de l'omniscience pour aller vers la pédagogie, et réinvestir l'espace de travail, essentiel pour souder le collectif.

Marc-Antoine de Saint-Germain évoque parle aussi l'autodiscipline comme l'appropriation individuelle de l'objectif commun, et de désobéissance comme un échec de la subsidiarité. Il partage les grandes lignes de ce qu'il nomme un "commandement par les pieds".

