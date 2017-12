Portables interdits, uniformes : l'école, c'était mieux avant ?

Le gouvernement parviendra-t-il à faire raccrocher les élèves ? Dimanche dernier, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a réaffirmé sa volonté d'interdire les téléphones portables dans les écoles et les collèges, à partir de septembre 2018. Une décision qui semble impossible à mettre en œuvre pour la plupart des associations d'élèves et des professeurs. Comment stocker les portables de centaines d'élèves ? Seront-ils également interdits dans la cour de récréation et les couloirs ? En parallèle, vingt députés ont proposé le port de l'uniforme pour « gommer les inégalités » et éviter « les tensions sociales ».

À l'heure où les méthodes d'éducation se tournent de plus en plus vers l'utilisation des écrans, n'est-ce pas une décision à rebours de notre époque ? L'uniforme a-t-il encore sa place dans nos écoles ?

Pour en débattre, nous recevons ce soir Louise Tourret, journaliste à France Culture et spécialiste de l'éducation, et le professeur de philosophie François-Xavier Bellamy, également adjoint au maire de Versailles.