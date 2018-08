Pourquoi les taux d'intérêt vont rester au plancher en France

Confirmation du resserrement de la politique monétaire aux États-Unis, arrêt du quantitative easing à la fin de l'année en zone euro, le ton des banques centrales change et semble sonner la fin de partie de l'argent pas cher. L'orientation de la FED sur le comportement des autres banques centrales étant toujours importante, ses prises de décisions ne seront pas sans conséquences sur les évolutions à venir ici en Europe et en France.

Or, le message envoyé par le Président de la Réserve fédérale américaine est très clair : « l'économie américaine est en pleine forme. Signe de cette confiance, une nouvelle remontée du taux directeur a été décidée, la 2ème de l'année, la 7ème depuis le revirement de décembre 2015. Deux autres sont programmées d'ici la fin de l'année et trois tours de vis supplémentaires en 2019, ce qui porterait les taux directeurs à 3% environ. Après 7 années passées au plancher à la suite de la crise de 2008, la normalisation est en cours de l'autre côté de l'Atlantique.

Une remontée sans grand risque pour la croissance US

Conséquence immédiate les taux courts se sont redressés aussi : les rendements américains à deux ans se sont envolés et à près de 2,60 ils sont au plus haut depuis 10 ans.

La formation des taux d'intérêt à long terme dépend bien sûr des anticipations des taux à court terme ce qui les a fait grimper à environ 3% soit un pic depuis 2011. En lien avec l'accélération de l'inflation, l'augmentation des taux courts est plus rapide que celle des taux souverains à 10 ans, conduisant à un aplatissement de la courbe des taux.

Une tendance forte qui perdurerait l'année prochaine. Quoiqu'en hausse, les taux longs pourraient ne pas excéder 4%. Ils demeureraient de la sorte près de 1 point en dessous de la croissance du PIB nominal. Et leur inertie confirme que les marchés ne croient pas en une normalisation complète des taux courts. En d'autres termes, les taux ne seront pas un frein à la croissance aux Etats-Unis. Le risque néanmoins pour l'Europe et la France est bien entendu celui d'une contagion, alors même que les perceptives de croissance sont bien plus modestes. Tout l'enjeu pour la BCE est donc de freiner la remontée des taux importée des États-Unis. Elle peut agir sur les taux courts. Son taux directeur est ainsi resté inchangé et le restera jusqu'à la fin de l'été 2019.

Des digues protectrices en France

Et l'on perçoit mal ce qui pourrait précipiter le mouvement : de l'inflation, dans la zone euro, il n'y en a pas comme le montre l'évolution de l'indice sous-jacent. Une fois débarrassée des produits à prix volatils ou soumis, à l'intervention de l'État, elle reste coincée autour de 1%.

De son côté, la croissance, a perdu de sa vitalité : et est passée d'un rythme proche de 3% tout au long de 2017 à 1,5% seulement au 1er trimestre 2018. Quant aux indicateurs avancés, ils vont dans le même sens. L'ESI, un indice du climat des affaires et de la confiance des ménages est peut-être au-dessus de sa moyenne de long terme, mais il s'est retourné depuis janvier dernier signe d'une économie à la recherche de second souffle. Il serait donc mal venu de l'asphyxier avec une hausse des taux. Le douloureux souvenir de 2011 est encore dans les mémoires.

Quant aux taux longs, peu de risque d'emballement. Parce que les taux courts sont bas. Parce que la taille du bilan de la Banque centrale restera colossale.

Ces digues devraient tenir. L'Euribor à 3 mois, mètre-étalon des crédits à taux variables où à très court terme, est tout simplement négatif depuis le 21 avril 2015. Certes cette vision un peu large écrase les mouvements les plus récents, mais pour l'heure il ne s'agit que de micro-fluctuations qui n'affectent que le troisième chiffre après la virgule.

De leurs côtés, les taux à deux ans restent, en France négatifs sans qu'aucune rupture de tendance ne soit perceptible. Quant aux taux longs, ils restent coincés autours de 1% et ne devrait pas dépasser 1,5% fin 2019.

Une hausse très limitée qui passera en outre très partiellement dans les taux proposés par les banques à leurs clients, tant la concurrence entre les établissements est virulente. Les taux d'intérêt sont bas, exceptionnellement bas et le resteront encore l'année prochaine. Une chance pour l'Etat qui continue de se financer à bon compte, une chance pour les particuliers et les entreprises qui empruntent toujours moins chers que ce soient pour dépenser plus ou investir.

