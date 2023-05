Réformer le marché européen de l'électricité pour décarboner rapidement notre système énergétique tout en protégeant les consommateurs

Les causes de la hausse du prix de l'électricité sont connues : la guerre en Ukraine a provoqué une raréfaction du gaz, dont le prix a explosé, les réacteurs nucléaires français ont dysfonctionné et nous n'avons évité les coupures d'électricité que du fait d'un hiver doux et d'une réduction plutôt subie de notre consommation. Malgré tout, ces événements ne rendent pas compréhensibles la hausse des prix de l'électricité pour les consommateurs français. Après tout, même si le nucléaire a été peu efficace, en quoi sont-ils concernés par le gaz qui contribue à moins de 10% de la production d'électricité ?

De l'intérêt d'un marché européen de l'électricité

Affirmons tout de suite que l'interconnexion du marché européen de l'électricité a été une chance pour les consommateurs français, car elle a permis d'importer une électricité qui nous aurait manquée cet hiver. Plus généralement, cette interconnexion permet d'économiser des dizaines de milliards d'euros, notamment en mutualisant les moyens de production. En réalité, la hausse du prix du marché de gros n'a fait que refléter une pénurie physique d'ensemble. Ce marché a donc plutôt fonctionné de ce point de vue et vouloir s'en passer est une voie sans issue. Nous avons intérêt à plus de solidarité énergétique au niveau européen tout en défendant nos intérêts.

Une réforme nécessaire pour assurer

notre approvisionnement énergétique sur le long terme

Car il est clair que la situation de manque d'énergie va se reproduire. L'Europe est de plus en plus dépendante de ses importations en énergies fossiles, et le changement climatique est une source croissante d'aléas majeurs. De même, le bouclier tarifaire mis en place en France a déjà coûté une centaine de milliards d'euros à l'Etat dont plus d'un tiers pour l'électricité. La récente dégradation de la note de l'Etat par l'agence de notation financière Fitch rappelle à tous qu'il est présomptueux de parier sur une prolongation illimitée de ce dispositif. Ce d'autant que l'Etat et les collectivités publiques sont devant un mur d'investissements pour décarboner notre économie. En outre, le bouclier tarifaire en rendant le prix des énergies relativement indolores incite peu à réduire sa consommation énergétique. Dès lors, il convient donc de réformer le marché européen de l'électricité. La question qu'il convient désormais de se poser est : comment ?

Se donner les moyens de financer

et d'agir en faveur de la transition énergétique

Face au risque de pénurie et au risque climatique, les solutions physiques sont assez claires. Nous devons tout d'abord être de plus en plus économes de notre énergie. Ensuite, la décarbonation de nos énergies et l'électrification de nos usages font figure de priorités pour réduire nos importations de pétrole et de gaz naturel. Une ambition qui ne peut advenir que par une hausse de la production des énergies renouvelables (électriques ou non), du fait d'un parc nucléaire existant sur le déclin et de potentiels nouveaux réacteurs qui n'arriveraient qu'aux alentours de 2040. Leur part dans le mix électrique pourrait atteindre près de 70 % de la production totale européenne d'ici 2030, selon les dernières projections de la Commission européenne. Nous avons donc un intérêt stratégique à encourager cette production et à en maîtriser la plus grande partie de la chaine de valeur.

Dans ce contexte, la réforme du marché européen de l'électricité gagne à s'organiser autour de 5 piliers :

Financer sur la durée les investissements à engager pour produire et acheminer de l'électricité bas-carbone, en particulier les énergies renouvelables ; il faut rémunérer les entreprises qui les installent en leur donnant de la visibilité.

Assurer une rémunération suffisante sur le long terme des dispositifs de flexibilité de l'offre (exemple : stockage) et de la demande (exemple : décalage de la consommation), nécessaires pour faire face aux aléas croissants que nous allons connaître.

Protéger les consommateurs de fournisseurs mal armés pour résister à ces aléas.

Conduire à un tarif final stable et régulé qui ne se limiterait pas à un « prix de marché » soumis à d'inévitables secousses.

Inciter à consommer avec mesure un bien précieux, surtout dans les périodes où il est plus difficile à produire.

Les pistes proposées par la Commission européenne ne répondent qu'à une partie de ces enjeux, et nous sommes encore bien loin de disposer d'une architecture claire et actionnable.

Lire aussiPour ou contre : la France doit-elle sortir du marché européen de l'électricité ? (Anne Debregeas face à André Merlin)

_____

(*) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13668-Electricity-market-reform-of-the-EUs-electricity-market-design/F_en

(**) https://www.carbone4.com/publication-note-reforme-marche-electrcitite