AWS soutient l'Europe dans sa stratégie numérique

En mars 2021, la Commission européenne a présenté sa vision pour la transformation numérique de l'Union Européenne à horizon 2030. A base de nouvelles compétences, d'adoption des technologies par les entreprises, de mise en place d'infrastructures numériques sûres et durables et de numérisation des services publics, cette nouvelle « décennie numérique », permettait d'aller chercher 21% de valeur économique supplémentaire d'ici 2030, soit 2 800 milliards d'euros, selon l'étude « Unlocking Ambitions » menée par Public First pour Amazon Web Services (AWS). Et sur ces montants, plus de la moitié (55%) est directement liée à l'adoption du cloud, estime l'étude. La stratégie est ambitieuse, mais parfaitement réalisable. Même s'il faut accélérer. En effet, au rythme actuel, ce ne sont que 1 300 milliards d'euros qui seraient ajoutés à la date fixée. Où trouver les 1 500 milliards restants ? « La volonté des gouvernements et des entreprises est là, souligne Julien Groues, directeur général d'AWS France. Et pendant la pandémie, les organisations ont montré qu'elles pouvaient très vite mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement, que ce soit le télétravail ou dans l'adoption de nouveaux outils numériques. »

Accroître la compétitivité des entreprises

Il faut donc maintenir l'élan. D'autant que malgré les avancées, seules 26% des entreprises européennes ont pour le moment adopté le cloud, 25% l'intelligence artificielle et 14% le big data. Or la digitalisation de l'économie dans son ensemble permettrait de doper la croissance de 20% d'ici 2030. L'avantage concurrentiel de celles qui l'ont fait - dans des secteurs aussi variés que l'automobile, l'aérien ou les services, confrontés à d'énormes mutations, ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique - est clair. Il devrait en inciter d'autres à rejoindre le mouvement. « D'ailleurs, nos clients s'intéressent à la technologie pour accroître leur compétitivité, dynamiser leur politique d'innovation et réduire leurs structures de coûts », ajoute-t-il.

A cet égard, en France des dizaines de milliers d'entreprises du secteur public et privé utilisent déjà les services proposés par AWS pour améliorer leurs processus industriels, la gestion de leur relation client, leurs performances opérationnelles ou encore la gestion de leurs ressources humaines. Bref, le cloud aide à révolutionner le travail et la culture d'entreprise tout en permettant des gains de productivité de l'ordre de 10 à 25%.

Elargir le vivier de talents

AWS a pris en outre plusieurs initiatives afin de soutenir la stratégie de l'Union européenne : la sensibilisation des clients, réunis à l'occasion de divers événements, comme son récent Summit en avril 2022, qui a permis entre autres des échanges entre pairs, les plus porteurs, et l'engagement de former aux technologies du cloud quelque 29 millions de personnes dans le monde d'ici 2025. Déjà, 6 millions de personnes ont été formées. Autant de talents qui élargiront le vivier dans lequel pourront puiser les entreprises, puisque selon le rapport de Public First, 40% des entreprises ayant déjà adopté les outils numériques indiquent que la pénurie de talents dans ce domaine ralentit leur croissance et 33 % qu'elle alourdit leurs coûts. Mais « l'objectif d'avoir 20 millions de spécialistes en technologie de l'information et de la communication (TIC), inclus dans la stratégie européenne, ne pourra être atteint que si l'inclusion s'améliore », note Julien Groues. La tech devra donc attirer des jeunes de tous horizons, et surtout des femmes, alors que si la tendance actuelle se poursuit, seules 25% des spécialistes en TIC seront des femmes en 2030...De même, de nombreux salariés qui verront leurs tâches devenir obsolètes devront être reconvertis et formés à ces nouvelles technologies. Conscients de ces défis à relever, Etats comme entreprises font des efforts en ce sens.

Leadership européen

D'autant qu'il s'agit, pour l'Europe, d'asseoir son leadership. Il est reconnu en termes réglementaires, avec des initiatives visant le développement de standards internationaux pour la sécurité des données, comme le RGPD. Il l'est aussi en ce qui concerne la volonté de faire advenir une économie durable. A condition toutefois de doter les entreprises d'outils pour mesurer leurs progrès en matière de transition. Là encore, la technologie peut les y aider. De même, l'Europe est aux avant-postes en ce qui concerne la digitalisation de ses administrations publiques : 64% des citoyens européens utilisent des services numériques et 35% ont déjà procédé de cette façon pour leur dossier médical, par exemple. En outre, l'étude de Public First pour AWS estime qu'une migration des systèmes numériques publics vers le cloud pourrait permettre aux contribuables européens d'économiser plus de 900 millions d'euros par an.

Le leadership de l'Europe reste cependant encore à construire pour ce qui est des entreprises tech de taille mondiale. Certes, en 2021, l'Europe abritait plus de 200 licornes, le double du chiffre de 2017, et ce chiffre pourrait encore doubler d'ici 2030. Mais l'Europe, et la France en particulier, ne rêvent-t-elles pas de réitérer le succès mondial de Spotify ? D'ailleurs, si la France a réussi à faire émerger 27 licornes en 2022, elle veut désormais dix « décacornes », autrement dit, des entreprises valorisées à plus de 10 milliards d'euros, d'ici 2030. « Nous nous engageons pour la réussite des startups et, grâce au potentiel du cloud, nous souhaitons donner aux entreprises européennes tous les moyens nécessaires pour soutenir ces entrepreneurs qui feront l'avenir numérique de l'Europe », précise Julien Groues. A mesure que ce club s'étoffe, que leur agilité s'accroît et que leurs innovations rencontrent le succès, d'autres devraient les rejoindre - et certaines connaître un succès mondial...