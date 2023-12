Barack Obama sera à Paris en mars pour accélérer la transition énergétique hexagonale

« Yes we can. » Oui, nous le pouvons. Avec ces trois mots entrés dans l'Histoire, Barack Obama a réussi ce qui semblait impossible aux yeux de tous : remporter la primaire démocrate face à une Hillary Clinton donnée gagnante, puis devenir en 2008 le premier président des Etats-Unis ayant des origines africaines et un passé d'étudiant boursier. Une histoire d'outsider au charisme magnétique comme seuls les Etats-Unis savent en offrir au monde et que résume une seule phrase de sa première campagne : « Ensemble, nous changerons ce pays et nous changerons le monde. ». Et s'il fallait raviver cette volonté de croire ensemble à un destin commun pour relancer la transition énergétique ? S'il fallait faire revivre cet espoir que rien n'est impossible afin de mobiliser tous les acteurs du secteur de l'énergie autour d'un projet collectif ?

Un pari un peu fou, que vient de faire la PowR Earth Foundation pour accélérer le développement des énergies renouvelables en France. « Dans le monde entier, Barack Obama incarne l'audace, l'espoir et la capacité de transformer en profondeur la société, l'économie et les relations internationales, explique Jean-Charles Drouvin, co-fondateur et directeur général de PowR Group. Alors que la profession des énergies renouvelables est confrontée à la sensation de s'enliser dans une complexité administrative qui va à l'encontre de l'intérêt collectif, nous espérons que son aura permettra de catalyser les bonnes volontés. Avec lui, nous espérons donner le coup d'envoi au PowR Earth Summit pour imaginer ensemble de nouveaux modèles de production énergétique qui concilient harmonieusement le développement massif des énergies renouvelables, la protection de la biodiversité, la souveraineté alimentaire et la solidarité. »

Une soirée pour changer la donne

Le 13 mars, Barack Obama prendra donc la parole lors de la soirée d'ouverture du PowR Earth Summit, l'événement dédié à l'accélération de la transition énergétique qui réunira pendant 2 jours innovateurs, industriels, personnalités politiques, médias, spécialistes du climat et conférenciers internationaux. Huit ans après être venu dans la capitale pour signer les Accords de Paris lors de la COP21, l'ancien président évoquera certainement ce traité international par lequel les pays signataires se sont engagés à réduire leurs émissions de 55% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Après avoir réussi à convaincre les citoyens américains, puis les Chinois, de se joindre à cette mobilisation internationale pour le climat, il avait alors déclaré vouloir aboutir « non pas un accord qui se contente de réduire la pollution que nous envoyons dans le ciel, mais plutôt un accord qui nous aide à sortir les gens de la pauvreté sans condamner la prochaine génération à une planète qu'ils ne sont pas en mesure de réparer. ».

Huit ans plus tard, si les Etats-Unis se sont depuis retiré des Accords de Paris et que le « Clean Power Plan » d'Obama visant à réduire les émissions de CO2 américaines a été abrogé sous l'ère Trump, quelle vision portera l'ancien président sur la prochaine décennie, que tout le monde sait décisive pour l'avenir de l'humanité ? Parviendra-t-il à convaincre les décideurs publics et privés de l'urgence de se réunir autour de la table pour trouver le moyen de déployer le plus rapidement possible les énergies renouvelables à grande échelle ? Réponse le 13 mars 2024 au CNIT de La Défense pour la soirée inaugurale du PowR Earth Summit.

Le PowR Earth Summit, l'événement d'accélération de la transition énergétique, aura lieu au CNIT de la Défense à Paris du 13 au 15 mars 2024.