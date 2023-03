Comment organiser la sobriété énergétique ? Trois entreprises de Bourgogne-Franche-Comté témoignent

« Bouclier tarifaire » ou « amortisseur » ? Parfois, les chefs d'entreprises sont un peu perdus sur le vocable employé dans les dispositifs d'urgence de l'État pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. « Pourtant, 70% des entreprises pourraient bénéficier de ces subventions à condition de remplir le fameux formulaire de demande auprès de son fournisseur d'électricité », affirmait Franck Robine, le préfet de région, jeudi dernier, lors d'une conférence de presse. Or, en Bourgogne-Franche-Comté : « Seulement 60% des entreprises ont rempli leur formulaire », s'inquiétait-il. La démarche est pourtant simple : il suffit de cocher la bonne case en renseignant la taille de son entreprise sans son compte client de fournisseur d'énergie. Pour accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur activité, dans la transition écologique, la région a développé un réseau de 30 conseillers, soutenu et animé par l'Ademe : le RT2E (Réseau de la Transition écologique et économique).

Selon l'Ademe, les émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel représentent 2,6 MtCO2 (millions de tonnes) en Bourgogne-Franche-Comté. En tant que première région industrielle française en termes d'emplois (près d'un salarié sur 5 travaille dans l'industrie), la Bourgogne-Franche-Comté affiche la décarbonation de l'industrie comme une de ses priorités régionales.

Mais après les aides d'urgence, les entreprises devront agir à plus long terme pour diminuer leur consommation d'énergie. Plusieurs entreprises de la métropole dijonnaise déjà engagées, sont venues apporter leur retour d'expérience lors du colloque, organisé par BFCare :

Etablir son bilan carbone

« La première chose à faire, c'est de définir son périmètre afin de pouvoir utiliser son bilan carbone sur plusieurs années », explique Sylvain Ganzer, responsable services techniques chez Adhex Technologies, filiale de Burgundy Ventures, (8 millions de chiffre d'affaires), spécialiste de la conception et de la fabrication de solutions adhésives situé à Chenôve, près de Dijon. Pour son premier bilan carbone, l'entreprise a élargi son périmètre en rajoutant les déplacements domicile/travail, les achats de biens et services, la sous-traitance, les amortissements, les déplacements professionnels, la collecte et le traitement des déchets. « Cela nous a permis de connaitre le coût global en CO2 de notre produit et son impact sur le territoire », confie-t-il. La deuxième étape est la collecte des données. « C'est une tâche longue et fastidieuse qui demande un travail en équipe », poursuit Sylvain Ganzer. Chaque service de l'entreprise est concerné, des achats à la direction, en passant par la supply chain. Après six mois de travail, le bilan carbone d'Adhex Technologies était de 41.200 tonnes équivalent carbone en 2021, en majorité dû à la partie achat car la plupart des matières premières utilisées viennent d'Asie. La troisième étape est la construction d'un plan de progrès. « Nous allons étudier la possibilité de réduire les quantités de solvants utilisés et développer les énergies renouvelables », confie Sylvain Ganzer.

« Pour répondre à l'efficacité énergétique, il faut des capteurs »

Pourquoi mettre en place un plan de comptage ? « Parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas ! », répond Amandine Picard, responsable HSE chez AdhexPharma, également filiale de Burgundy Ventures, qui conçoit et fabrique des patchs pharmaceutiques (130 employés, 28 millions d'euros de chiffre d'affaires). « Il ne faut pas négliger le travail de préparation et bien déterminer les zones stratégiques en amont de l'installation des compteurs », souligne Amandine Picard. L'entreprise a installé 51 compteurs sur plusieurs postes énergivores, tels que la production de froid, la production d'air comprimé, le chauffage, le traitement d'air, les process machines, laboratoire et incinération, et la récupération d'énergie fatale. « Ces capteurs transmettent en direct les informations sur nos données énergétiques qui seront ensuite analysées », explique Amandine Picard. Puis, un logiciel permet d'élaborer un tableau de bord précis et de visualiser les postes les plus consommateurs. L'opérateur peut même programmer des alertes à suivre ou des actions correctives si besoin. L'outil est évolutif. Il peut s'adapter en fonction des modifications au sein de l'entreprise. Par exemple, si des horaires de travail sont aménagés la nuit.

Agir sur son impact écologique numérique

Dans son bâtiment administratif situé à Chenôve, l'entreprise Urgo (3.500 collaborateurs dans le monde, 750 millions d'euros) a, elle, mis en place plusieurs actions pour sensibiliser ses salariés à la décarbonation. L'une d'elle est encore peu connue : notre empreinte carbone liée à nos usages numériques. « Nous avons organisé un temps dédié par service pour faire le tri sur les réseaux informatiques », explique Julie Goeusse, responsable projets transverses chez Urgo Healthcare. Entre le 1er décembre 2022 et le 15 janvier 2023, les salariés du site de Chenôve ont été invités à nettoyer leurs boites mails et leurs dossiers pour libérer de la place sur les serveurs de l'entreprise, très énergivores. Bilan : -772 go libérés. Le site de l'Ademe propose un chiffrage sur son site pour mesurer son équivalent CO2.

