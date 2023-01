Prix de l'énergie : TotalEnergies offre aux TPE un rabais de 100 euros par mégawattheure

L'engagement du gouvernement, pris le 6 janvier, de contenir à 280 euros par mégawattheure (MWh) la facture d'électricité des TPE en moyenne pour 2023, afin de protéger celles qui ne bénéficient pas du tarif de vente réglementé, est soutenu par TotalEnergies.

La branche Electricité et gaz du groupe « y contribuera au travers d'un rabais de 100 euros le mégawattheure (MWh) de façon à ce que les contrats de fourniture d'électricité signés au cours du second semestre 2022 soient ramenés à un prix annuel moyen sur 2023 de 280 euros HT le MWh », souligne le groupe dans un communiqué. Cette mesure bénéficiera à ses 22.000 clients TPE (société de moins de 10 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros annuels).

Un dispositif qui va aussi s'étendre à 6.000 clients PME

Le groupe, dont le PDG Patrick Pouyanné avait annoncé la semaine dernière vouloir étendre le dispositif, a par ailleurs confirmé « répondre à l'appel » de ses 6.000 clients PME (société de moins de 250 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros annuel) « qui ont également signé leur contrat d'électricité au second semestre 2022 ». Il va donc leur « proposer des rabais sur leurs contrats, pour les ramener à 280 euros HT le MWh sur l'année », comme pour les TPE.

À l'occasion de la manifestation des boulangers lundi à Paris, la Confédération des PME (CPME) a salué l'initiative de TotalEnergies. D'autant que les TPE et PME sont particulièrement inquiètes quant aux mois à venir. Selon la dernière enquête de Bpifrance dévoilée le 10 janvier, le solde d'opinions positives sur le futur de l'activité dans les douze prochains mois chute à +6 points et perd 25 points en un an. Les entreprises sont particulièrement pessimistes sur les carnets de commandes pour les six prochains mois avec une érosion de 21 points en un an du solde d'opinions positives. « Les TPE-PME confirment que l'année 2022 a été relativement résiliente. En revanche, face à la hausse des coûts de l'énergie, celle de l'inflation, aux incertitudes, le ralentissement devrait se confirmer pour 2023. (La croissance de) l'activité devrait être proche de 0 mais légèrement positive, » avait analysé Baptiste Thornary, chef économiste.

32% des entreprises industrielles interrogées vont ainsi devoir renouveler leur contrat d'électricité dans les douze mois à venir sachant que 90% d'entre elles sont déjà tenues par un précédent contrat d'électricité. En d'autres termes, un grand nombre d'entreprises vont se retrouver en forte difficulté au moment de renégocier leur contrat cette année malgré les aides et les concessions des fournisseurs obtenues sous pression par le gouvernement la semaine passée. Tout nouveau coup de pouce est donc le bienvenu.

EDF reste muette

Par ailleurs, le groupe proposera, aux TPE comme aux PME qui le souhaitent, « un mécanisme de mensualisation des paiements afin de leur permettre de lisser leurs charges et ainsi faciliter leur gestion de trésorerie pendant l'hiver ». Il annonce enfin publier une mise à jour de la grille tarifaire Horizon électricité 12 mois à ce tarif moyen de 280 euros HT le MWh pour ses nouveaux clients TPE et PME.

EDF a annoncé pour sa part qu'il ne communiquerait pas à l'issue de la réunion organisée lundi par Bercy avec les fournisseurs d'énergie. Le ministère n'envisageait pas non plus de communiquer dans l'immédiat.

(avec AFP)