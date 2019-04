A Rennes, le foncier solidaire et loyer unique sont sur la "bonne trajectoire"

Début mars, le bail réel solidaire, dispositif d'accession sociale déployé par la Métropole, a attiré des primo-accédants curieux au Salon de l'immobilier de Rennes. Ce programme, qui tend à proposer des logements moins chers aux bénéficiaires de l'accession aidée, est une des mesures du PLH 2015-2020 annoncées par la Métropole en 2018. L'autre, lancée en partenariat avec les cinq bailleurs sociaux, concerne les locataires de logements HLM. Appliquée depuis le 1er juillet dernier, l'expérimentation, inédite en France, du loyer unique dans le parc social du territoire (43 communes) veut créer un « choc d'égalité ».

Les revenus intermédiaires et les jeunes n'en sont pas exclus : le bail réel solidaire, déployé après la création en juillet 2018 de l'Organisme foncier solidaire Rennes Métropole (OFS), attire des actifs dans la vingtaine, soucieux de se constituer un avoir avec un T1 ou un T2. Pour limiter la spéculation et maintenir les logements dans le parc public, le dispositif ne permet pas la revente à + 10 % du prix initial mais suscite les candidatures. Sur six premiers programmes immobiliers d'une centaine de logements annoncés à Rennes et à Saint-Grégoire, deux (70...