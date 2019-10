Cécile Martin, « slasheuse » du numérique rennais

Cécile Martin est une touche-à-tout qui ne se met pas de freins. Cette passionnée de l'entreprise et de l'entrepreneuriat ne se laisse plus enfermer dans une case : elle fonce. Rennaise de cœur depuis ses études Ecofi à Sciences Po Rennes, Cécile Martin a travaillé en France et à l'international, passant du réseau Plato de la CCI 22 à la direction de projet pour l'industriel Doosan Bobcat, à Pragues.

Revenue à Rennes en 2008 comme directrice du développement de Rennes School of Business, elle rejoint en 2012 le cabinet de conseil en management CVM Conseil, tout en suivant un master RH à l'IGR-IAE de Rennes. Cécile Martin commence alors à s'intéresser aux problèmes d'inégalité et de mixité professionnelle et en 2015, elle se penche sur la place des femmes dans le secteur du numérique : elle vient de trouver son domaine de prédilection.

33 startups accompagnées

« Je me suis sentie comme un poisson dans l'eau dans ce milieu, avec cette façon de travailler pour aller de l'avant en permanence tout en bénéficiant d'un droit à l'erreur. J'ai poussé cette porte, et j'ai appris au fur et à mesure », explique la très...