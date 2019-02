La Banque Postale lance un incubateur pour décoder la banque de demain

Mieux vaut tard que jamais. La Banque Postale ouvrira ce vendredi 1er février les portes de son premier incubateur de startups baptisé Platform58, au 58 rue de la Victoire à Paris. Alors que le groupe La Poste a créé son propre incubateur Start'inPost dès 2014, la filiale bancaire du groupe ne s'était toujours pas dotée de cet outil d'innovation.

Nombre de ses homologues ont déjà sauté le pas depuis un moment. BNP Paribas a ouvert deux lieux d'accélération WAI en région parisienne et un programme spécifiquement consacrée à la Fintech à Station F en partenariat avec l'américain Plug and Play. Le Crédit Agricole a décliné sa pépinière d'entreprises le « Village by CA » dans une trentaine de villes à travers l'Hexagone. La Société Générale, elle, a ouvert un espace d'open innovation, Le Plateau, où elle héberge des startups externes et internes au sein de son technopôle Les Dunes, à Val-de-Fontenay.

Un accompagnement (vraiment) gratuit

« Cela a plusieurs avantages d'arriver après tout le monde, se défend Olivier Levy-Barouch, membre du Comex et directeur de la stratégie et de l'innovation du groupe Banque Postale. Nous sommes allés échanger avec des incubateurs en France et à l'étranger et avons également échangé avec des panels de startups pour comprendre ce qu'elles avaient aimé et détesté au sein des incubateurs corporate dans lesquelles elles avaient été hébergées afin de créer un programme sur mesure qui répond vraiment à leurs attentes ».

Résultat : Platform58 ne prend aucune participation dans le capital des startups qui intègrent l'incubateur et leur promet une liberté de collaboration avec d'autres entreprises, y compris des banques concurrentes. « Nous gardons les startups sur une longue période, de 12 à 24 mois. L'hébergement est gratuit et non obligatoire et chaque startup est accompagnée par un parrain au sein du Comex ou du Codir du groupe Banque Postale et de plusieurs mentors, à la demande, au sein des équipes techniques. C'est un programme sur mesure en fonction du profil et du besoin de chaque startup », détaille Olivier Levy-Barouch, lui-même parrain de la Fintech Kriptown. Membre de cette première promotion, cette jeune pousse propose au grand public d'investir dans des startups et PME à partir d'un euro en achetant des tokens (jetons numériques) échangeables sur un marché secondaire pour répondre au besoin de liquidité.

Créer une mentalité systématique d'innovation

Six autres startups découvriront vendredi les 3.200 mètres carrés du nouvel espace. Présenté comme une ruche d'innovation, le lieu accueillera également les équipes de Ma French Bank, la banque mobile que La Banque Postale doit lancer avant cet été, un espace de coworking (qui permettra de monétiser une partie de cette nouvelle structure) ainsi que l'école de code solidaire Simplon.

« L'objectif est de mettre en contact les collaborateurs des métiers, filiales et directions régaliennes du groupe Banque Postale avec un écosystème différent, plus agile, afin de créer un effet d'entraînement et une mentalité systématique d'innovation que ce soit pour le développement organique ou la croissance externe », insiste Olivier Levy-Barouch.

Dans les scénarios imaginés, les équipes de la startup Yes We Hack, membre de la première promotion et spécialisée dans le bug bounty (méthode qui consiste à faire appel à une communauté de chercheurs pour détecter des failles informatiques dans le cadre d'un programme bien défini) pourraient échanger avec les experts en informatique de La Banque Postale pour leur faire découvrir une autre manière de développer.

La Banque Postale ne communique pas le montant de l'investissement (sans doute conséquent) dédié au lancement de Platform58. Elle espère le rentabiliser en identifiant les produits et services qui répondront aux besoins futurs de ses clients (10,5 millions de clients actifs) mais développe également une stratégie à plus long terme.

« Les métiers de la banque et de l'assurance vont beaucoup changer. Dans le milieu bancaire, la différenciation s'est d'abord faite par le prix, puis par l'ergonomie digitale. Nous voulons identifier les facteurs de différenciation de demain », avance Olivier Levy-Barouch.

Sept premières startups incubées