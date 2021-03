Covid-19 : le variant breton va-t-il changer le profil épidémiologique de la Bretagne ?

Est-ce la fin de l'apparente tranquillité de la Bretagne ? Depuis le début de la crise sanitaire, la région semble la plus épargnée, celle où le virus circule le moins. Épargnée mais pas préservée. Le variant britannique du Covid-19 était déjà majoritaire selon Santé Publique France, représentant même 63% des nouveaux cas positifs en Morbihan. L'émergence d'un variant breton, difficilement détectable avec un test PCR nasopharyngé, va-t-elle compliquer le tableau viral en Bretagne ?

Identifié dans un cluster de 71 cas Covid-19 (44 patients, 27 soignants) au centre hospitalier de Lannion en Côtes d'Armor, ce nouveau variant, confirmé après séquençage, concerne huit premiers patients, âgés avec comorbidités, qui sont décédés. L'ARS Bretagne, qui vendredi précisait que ce variant, appelé 20C, n'était « pas plus contagieux ni plus sévère que les autres », a tenu mardi midi une conférence de presse conjointe à ce sujet avec la Préfecture des Côtes d'Armor. L'Agence régionale de santé n'émet « pas de conclusion de sévérité accrue du virus » et n'établit pas à ce stade « de lien de causalité entre ces huit décès et le nouveau variant ». Le 20C a été classé dans la catégorie « à suivre » par les autorités sanitaires et les tests et investigations se...