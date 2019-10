Usine agro du futur : enquête sur les besoins de l'agroalimentaire

La Bretagne se donne trois ans pour accentuer la modernisation de l'outil industriel agroalimentaire. Objectif pour les entreprises : innover et bien produire pour contribuer à faire rayonner « la Bretagne du bien manger ». Au niveau régional, cette dynamique est portée par Bretagne Développement Innovation dans le cadre du programme l'Usine Agro du futur.

Identifier les besoins technologiques

Missionnée depuis cette année pour le piloter, l'agence de développement vient de lancer une enquête auprès des industries agroalimentaires et des équipementiers de la filière afin de mieux flécher son accompagnement.

Menée en partenariat avec le pôle de compétitivité Valorial, l'Association bretonne des entreprises agroalimenraires (EBEA) et l'Observatoire des IAA (Chambre régionale d'agriculture de Bretagne), cette consultation vise à identifier les besoins technologiques des IAA bretonnes nécessaires à la modernisation des process et d'un outil de production appelé à devenir plus flexible. Elle permettra aussi de recenser les compétences disponibles sur le territoire.

L'enquête est ouverte jusqu'au 25 octobre prochain. L'étude sera publiée au premier semestre 2020 et diffusée lors du salon CFIA (Carrefour des fournisseurs des industries agroalimentaires).

Comme le rappelle BDI, le changement des habitudes alimentaires, la demande accrue des consommateurs pour plus de sécurité, de qualité, de traçabilité, et les questions sociétales et environnementales, met l'industrie agroalimentaire face à de nouveaux enjeux de production. Les nouvelles technologies peuvent notamment aider les IAA à optimiser la consommation d'énergie et améliorer les conditions de travail.

