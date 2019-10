L’industrie agroalimentaire bousculée par les nouvelles attentes des consommateurs

«Il faut agir dès maintenant», reconnaît David Garbous, directeur du marketing stratégique de Fleury Michon. Alors que deux tiers des Français disent avoir changé leurs habitudes de consommation pour préserver la biodiversité et la planète, selon selon une étude publiée en septembre par le cabinet GreenFlex, l'Ademe et la société YouGov, les industriels de l'agroalimentaire n'ont pas d'autre choix que s'adapter pour répondre à leurs préoccupations. «Si nous ne modifions pas de manière radicale le modèle que nous avons construit depuis cinquante ans, dans vingt ans ça va mal se passer», poursuit David Garbous.

Naguère attirés par les prix bas et les promotions, les consommateurs français ont profondément changé : 13 % d'entre eux indiquent ainsi faire tout leur possible pour réduire l'impact de leur consommation,indique la même enquête. Ces acheteurs sont «de plus en plus motivés par le désir de donner du sens à leurs actes et de changer la société contemporaine», analyse Gabriel Tavoularis, directeur d'études et de recherche au Crédoc. «Ils ne se contentent plus simplement d'acheter, mais veulent être l'un des moteurs de la transition agricole et alimentaire», ajoute Marie...